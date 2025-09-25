Měli jsme dost omezený prostor, říká k trase pekelného závodu v Ústí organizátor

Autor: bur
  12:02aktualizováno  12:02
Desítky kolabujících běžců, spousta práce pro záchranáře. Ústecký půlmaraton se stal jedním z nejnáročnějších závodů sezony. Běžel se nezvykle za tropického počasí, závodníci se navíc museli vydat mimo tradiční trať. Ta tentokrát vedla centrem města a rozpálený asfalt udělal z běžeckého zážitku peklo. Podle organizátorů ale moc možností při plánovaní trasy nebylo.
Fotogalerie4

Čech Jiří Homoláč se občerstvuje v cíli ústeckého půlmaratonu. (20. září 2025) | foto: RunCzech

Půlmaraton v Ústí byl pekelný. Nepříjemné vedro mi srazilo tempo v druhé polovině skoro do chůze,“ komentoval své pocity ze závodu čtvrtý nejlepší Čech Jiří Homoláč. Ten 21 097 metrů zvládl za hodinu a 12 minut, takže v cíli byl opravdu rychle.

Podobné pocity prožívala spousta dalších běžců, hlavně hobíků. Ti se na trati zdrželi podstatně déle; kombinace odpoledního startu, vysokých teplot a rozpálených silnic v tepelné výhni centra města ubírala spoustu sil.

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

Všech závodů sobotního dne se účastnilo přes 3 600 běžců. Hlavní závod podle organizátorů nedokončilo zhruba osm desítek běžců, přesná čísla ještě nemají. Záchranáři jich ve svém zdravotnickém stanu v cíli ošetřili kvůli kolapsům a vyčerpání víc než čtyřicet.

Závodníci na trati často uhýbali houkajícím sanitkám. Problémy měli i trénovaní vodiči na jednotlivé časy, někteří své vlajky sbalili předčasně a také nedokončili.

Nová trasa vedoucí centrem města se stala mezi běžci předmětem diskuzí. Kvůli rekonstrukci uzavřený most Dr. Edvarda Beneše neumožnil závod rozložit do druhé části města, kde v minulosti aspoň trochu foukalo od řeky.

Běžci se tak na rozpáleném asfaltu uprostřed zástavby smažili v některých částech i třikrát za závod, schovat se nebylo kam.

Trasa půlmaratonu v Ústí nad Labem 2025 vedla převážně centrem krajského města. (20. září 2025)

„Měli jsme dost omezený prostor, abychom zůstali relativně v rovině a ve městě,“ vysvětlil iDNES.cz Jiří Nečásek, šéf marketingu a komunikace pořádající organizace RunCzech.

Na výběru trasy pracovalo technické oddělení, které vše konzultovalo se samosprávou či policií. Ale naplánovat více než dvacetikilometrovou distanci, pokud chcete nechat závodu přídomek městský, je vždy složité. „Vy třeba najdete dlouhý úsek, ale pak narazíte na schody nebo byste odřízli čtvrť či důležitou křižovatku,“ líčil možná úskalí Nečásek.

Některé věci se ale prostě sejdou. „Je to venkovní akce. Předpověď uváděla, že bude slunečno a příjemně. Máme i teplejší závody, které závodníci zvládají daleko lépe,“ dodal.

Na občerstvovacích stanicích byla k dispozici voda, iontový nápoj, banány, cukr či sůl. „Byly tam i kropicí vozy, tedy asi to, co můžeme ještě udělat. Pak už je to hodně na běžcích, jak si přizpůsobí tempo a jak se osvěží,“ odmítl kritiku.

Utrpení redaktora iDNES.cz. Ultramaraton bez konce mě zlomil, ale stál za to

Organizátoři teď budou celou akci vyhodnocovat, stejně jako to dělají u jiných. Uvažovat se bude i o případné změně času startu, tak aby se nepříjemným zážitkům předešlo.

„Určitě je to k diskuzi. Ale není to jen na nás. Posunout to na večer na sedmou? Už může být chladno. Naplánovat to tak, aby se závodníci dostali domů. Určitě je to o kompromisech a diskuzi,“ uzavřel.

Pokud jste běželi v sobotu ústecký půlmaraton, jakou známku obtížnosti (počasí, trať, váš osobní výkon,...) mu dáváte?

celkem hlasů: 559

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Ve třech středočeských obcích rozhodnou obyvatelé o stavbě větrných elektráren

Ve třech středočeských obcích obyvatelé zároveň s říjnovými volbami do Sněmovny v referendech rozhodnou, zda chtějí na území svého bydliště větrné elektrárny....

25. září 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

U Třeboně dopoledne havarovalo auto, spolujezdkyně zahynula

Na silnici I/24 u Třeboně na Jindřichohradecku havarovalo dnes dopoledne osobní auto, v němž zemřela spolujezdkyně. Vozovka mezi Třeboní a Majdalenou je proto...

25. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Přes 20 milionů dobrovolníků spojilo síly při úklidu planety

25. září 2025  12:39

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

25. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří...

25. září 2025  12:32

Z Jiříkova odjela první část drcených baterií, zbytek kamiony odvezou za týden

Z Jiříkova na Bruntálsku už odjela první část drcených automobilových baterií. Zbytek nelegálního německého odpadu dva kamiony odvezou koncem příštího týdne....

25. září 2025,  aktualizováno 

Univerzita Palackého vydává knihu o malíři a pedagogovi Aljo Beranovi

Univerzita Palackého (UP) vydává netradičně pojatou vzpomínkovou knihu na významného malíře, pedagoga, grafika a fotografa Aljo Berana, který je mimo jiné...

25. září 2025  10:57,  aktualizováno  10:57

V Plzeňském kraji bylo v zařízeních sociálních služeb 5092 lůžek, meziročně víc

V Plzeňském kraji bylo ke konci loňského roku 153 zařízení sociálních služeb s 5092 lůžky, meziročně o 130 více. Více než jednu třetinu tvořily služby...

25. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Pražské tramvaje se vrací na trať k Výstavišti už od začátku října

Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončí rekonstrukci tramvajové tratě v ulici U Výstaviště o deset dní dříve, než bylo původně plánováno. Pravidelný provoz tramvají v úseku Výstaviště – Nádraží...

25. září 2025  12:25

Botanická zahrada Mendelovy univerzity potřebuje víc vody, škola plánuje vrt

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně dlouhodobě potřebuje víc vody, škola proto plánuje hlubinný vrt jako trvalý zdroj pro závlahu. Chce...

25. září 2025  10:31,  aktualizováno  10:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Traficon má nového výkonného ředitele. David Kureš povede druhou největší síť prodejen tisku a nikotinových výrobků v Česku

25. září 2025  12:06

Bitget se stává první burzou, která nabízí všechny kryptoměny na čtyřech hlavních chainech v jediném účtu

25. září 2025  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.