Pyroodpal, hlásil pyrotechnik do vysílačky. Policie ukázala video z odpálení pumy

„Pyroodpal, pyroodpal. Já hlavní pyrotechnik. Proveďte odpal letecké pumy. Souhlas s odpálením,“ zahlásil ředitel Pyrotechnické služby Policie ČR Karel Čadil do vysílačky.

Po potvrzení pokynu od jeho kolegy se ozvala rána, vyšlehl ohnivý záblesk a do výšky několika desítek metrů se vznesl písek a kouř. Tak vypadlo odpálení nebezpečné letecké pumy z druhé světové války v areálu společnosti Orlen Unipetrol v Záluží u Litvínova.

Po nějaké době, kdy si byl šéf pyrotechniků, který sledoval odpal na monitoru, jistý, že další nebezpečí nehrozí, vydal souhlas s průzkumem terénu. Průběh výbuchu sledoval s kolegy a hasiči v přímém přenosu. Ve vzduchu měli pyrotechnici drony s kamerami. „V epicentru nic nehoří,“ zahlásil Čadil do vysílačky, a jeho kolegové se tak mohli vydat přímo na místo. Tam nalezli třímetrový kráter.

Pyrotechnici pumu zneškodnili v pátek 30. srpna po poledni. Okolo pumy postavili za pomoci hasičů tzv. „sarkofág“ dohromady z 440 velkoobjemových vaků s pískem. Další písečná hradba pohltila 140 kusů big-bagů. Ty sloužily jako ochrana před tlakovou vlnou. Utlumení seismického účinku odborníci zajistili speciálním rozestavěním těchto vaků. Pod úhlem 45 stupňů směřovali tlakovou vlnu vzhůru, a tím jí odklonili od podloží, na kterém je chemička postavena.

Další ochranu zajistili tzv. bombdeky, které utlumily střepinový efekt. Umístěny byly v blízké budově. Díky tomu střepiny nepoškodily důležité prostory chemičky.

„Pyrotechnici si na tomto ojedinělém případě vyzkoušeli využití vysokého počtu velkoobjemových vaků s pískem a také řízený odpal letecké pumy v místech, na kterých mohly vzniknout velké škody na majetku,“ uvedla tisková mluvčí policie Irena Pilařová s tím, že samotné pyrotechniky překvapila účinnost ochranného sarkofágu, který pohltil ničivou sílu odpálené pumy.

K ochraně budov chemičky vytvořili také ochrannou zeď ze 120 kusů betonových kvádrů, každém o hmotnosti 1 800 kg. Zeď dosahovala do výšky 3 metrů a do šířky 30 metrů. Využili také 10 lodních kontejnerů – jeden o výšce 3 a šířce 9 metrů. Ochranná opatření odborníci stavěly od úterý 27. srpna do čtvrteční noci.

Při odpalu nedošlo k žádnému zranění. Škody na majetku se podařilo policejním pyrotechnikům minimalizovat. Tlaková vlna nenadělala v závodu velké škody, jsou pouze rozbitá skla jedné z budov vzdálené asi 50 metrů od odpalu.

Britskou leteckou pumu z druhé světové války našli dělníci při výkopových pracích minulý týden. Do úterních 13:00 se nesmělo kvůli nebezpečí samovolného výbuchu s nalezenou municí hýbat, nikdo se k ní ani nemohl přiblížit. Tento typ pumy nevybuchoval bezprostředně po dopadu, ale s 12hodinovým až 144hodinovým zpožděním, protože měla narušit odklízecí práce po náletu.