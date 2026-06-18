Leteckou pumu nalezl zaměstnanec při ovládání těžebního stroje, a to na dopravním pásu. „Okamžitě bylo rozhodnuto o evakuaci všech přítomných zaměstnanců, kterých bylo 16. Evakuovaný perimetr policisté stanovili na jeden kilometr,“ uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Doplnil, že puma se dvěma aktivními zapalovači měřila 120 centimetrů.
K nálezu vyjížděly týmy v ranních hodinách. „Ještě před obědem se pyrotechnikům podařilo na místě oba zapalovače demontovat a odstranit. Tím bylo největší nebezpečí výbuchu zažehnáno,“ nastínil Krieger.
Na místo dorazil kromě policistů z nedalekého Lomu a pyrotechniků z Teplic také pyrotechnik z Ralska. „Za pomoci techniky společně naložili pumu do speciálního přepravního boxu. Na místo určení byla za asistence služebních vozů doručena ve čtyři hodiny odpoledne bez jakýchkoliv komplikací,“ dodal mluvčí.