Radnice na Děčínsku mají jasno o vedení, v Rumburku dnes podepsali koalici

Města na Děčínsku mají jasno o povolebním vedení radnic. Koaliční smlouvu dnes večer podepsal také Rumburk, kde se na společném vedení dohodla čtyři politická uskupení. Starostou se má stát Petr Číla z vítězného uskupení Starostové a nezávislí (STAN), které v komunálních volbách získalo osm mandátů. Číla to dnes večer řekl ČTK. Koalici v Rumburku tvoří Starostové a nezávislí, Město lidem, Společně pro Rumburk a Rumburští patrioti. Dohromady mají v zastupitelstvu 15 z 23 mandátů. Ustavující zastupitelstvo se uskuteční ve čtvrtek odpoledne.
Prvním místostarostou bude Petr Vondráček (STAN) a druhou místostarostkou Anna Pelcová Doušová (STAN). Oba budou uvolnění pro výkon funkce, řekl Číla. Ten bude také uvolněným starostou, tedy s nárokem na plat.
Jasno o vedení na radnici mají také ve Varnsdorfu. Tam podepsala koaliční smlouvu pro volební období 2026 až 2030 tři uskupení. Jsou jimi Náš Varnsdorf, Volba pro město Varnsdorf a Sousedé 2026 Varnsdorf. Starostou zůstane Jan Šimek (Náš Varnsdorf), prvním místostarostou bude Jan Šišulák a druhým místostarostou Michal Svoboda, oba z Volby pro město Varnsdorf. Koalice se dohodla na sedmičlenné radě, v níž bude mít pět zástupců Náš Varnsdorf a dva Volba pro město Varnsdorf. Sousedé 2026 Varnsdorf v radě přímé zastoupení mít nebudou. Ustavující zastupitelstvo se uskuteční ve čtvrtek.
V České Kamenici získala Koalice pro Kamenici vedená dosavadním starostou Janem Papajanovským (STAN), který je také poslancem a krajským zastupitelem, 13 z 21 mandátů v zastupitelstvu. Má tak sama nadpoloviční většinu. O přesném vedení města rozhodnou zastupitelé na ustavujícím zasedání ve středu.
Ve Šluknově získalo uskupení Společně za Šluknov osm z 15 mandátů, také má tedy v zastupitelstvu většinu. V čele kandidátky byl dosavadní starosta Tomáš Kolonečný (STAN).
V Děčíně koaliční smlouvu podepsala uskupení Volba pro Děčín, Náš Děčín, Občanská demokratická strana (ODS) a STAN. Dohromady mají v zastupitelstvu 16 z 27 mandátů. Primátorem se má stát Martin Pošta (Volba pro Děčín). Hnutí ANO, které volby vyhrálo a město dosud vedlo, letos získalo sedm mandátů oproti 11 v minulých komunálních volbách. Po letech tak přejde do opozice. ANO si pohoršilo také v Rumburku, kde získalo čtyři mandáty oproti sedmi před čtyřmi lety.