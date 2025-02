Radnice Teplic chystá lepší městskou hromadnou dopravu

Nyní se vedení města snaží o další digitalizaci a modernizaci provozu. „Podařilo se to ustálit a v tuto chvíli máme funkční dopravní podnik. Stále však pracujeme na dalších zlepšeních, už nám například na googlemapách začalo fungovat značení zastávek s aktuálními odjezdy busů. Do konce měsíce se nám snad podaří udělat i online sledování jednotlivých vozů ve webovém rozhraní Ústeckého kraje,“ říká Tomáš Hadviga (ANO), náměstek teplického primátora, který má na starosti městskou hromadnou dopravu.

Do konce roku 2023 zajišťovala teplickou MHD společnost Arriva. Od 1. ledna 2024 si Teplice začaly hromadnou dopravu obstarávat samy, zaměstnaly řidiče a příslušný personál a nakoupily trolejbusy. Vytvoření vlastního dopravního podniku si vedení města pochvaluje.

„To, co jsme si od toho slibovali, tedy že budeme mít větší vliv na fungování dopravy, se začíná dařit. Zda se to městu vyplatí více, než když v Teplicích jezdila soukromá společnost, se však dá hodnotit těžko. Je to spíše jen hypotetická otázka, protože společnost, která byla ochotna provozovat hromadnou dopravu u nás ve městě, byla jenom jedna. A nabízí se také otázka, zda by Arriva měla o další zakázku zájem a za jakou cenu, protože cena, která byla vysoutěžena tenkrát, by se nyní určitě provozovateli nerentovala,“ říká náměstek primátora.

Rozšíření vozového parku

Teplice v současné době provozují 37 trolejbusů a 10 autobusů. Vozový park však nyní město rozšiřuje o deset nových vozů značky Škoda, podepsalo již smlouvu na jejich dodávku. Jedná se o osm dvanáctimetrových vozidel a dvě osmnáctimetrová, jejichž výbava zahrnuje veškeré potřebné moderní prvky, jako například bezpečnostní systémy, zařízení k rozmrazování trolejí a plně klimatizovaný interiér. K uvedení do provozu by mělo dojít do konce roku 2025.

„Jedná se především o obnovu vozového parku, který už je dosti zastaralý. Navíc bude k dobru, že nové vozy jsou parciální (alternativní pohon umožňuje jízdu bez trolejí, pozn. red. ), čímž v případě výluk dosáhneme na větší variabilitu možností, kudy budou moci trolejbusy projíždět,“ podotýká Hadviga.

Po dokončení mycí linky, která by měla začít fungovat do konce roku, by se město rádo pustilo do rekonstrukce budovy pro servisní zázemí trolejbusů. Náklady na tuto investičně náročnou akci však ještě nezná.

Radnice také plánuje instalovat kamerový systém a počítací rámy cestujících do všech vozů. Město chce nejen zvýšit bezpečnost pasažérů, ale také získat dostatečné množství dat, kde lidé nastupují a kde vystupují.

„Dále budeme pokračovat v tvorbě chytrých zastávek na páteřní trati. Časem bychom možná chtěli zcela upustit od papírových jízdních řádů a nahradit je online informacemi, které bude mít k dispozici i dispečer pro aktuální možnosti řešení nenadálých situací v případě poruchy, uzavření trati nebo námrazy. Sám jako cestující totiž vnímám, že když stojím na zastávce a dvacet minut mi nejede trolejbus, nejdůležitější jsou pro mne aktuální informace,“ doplňuje Hadviga.