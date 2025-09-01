Radnice v Krupce začala v ulicích číslovat lampy

V Krupce začalo číslování lamp veřejného osvětlení.
Identifikační čísla pomohou s přesným určením lokace například při hlášení poruch či při mimořádných událostech.
„Každá z dvou tisíc lamp dostane jedinečné pětimístné číslo,“ přiblížila Kateřina Osvaldová z městského úřadu.
První dvě čísla označují pořadí, zbývající pak ulici, kde se lampa nachází.
„Číslo umožní složkám integrovaného záchranného systému rychleji a přesněji lokalizovat místo nahlášeného problému. Identifikační čísla budou sloužit i pracovníkům městského úřadu, kteří díky nim snadněji určí polohu občanem nahlášeného problému – nefunkční osvětlení, výmol a podobně,“ dodala Osvaldová.
Číslování bude probíhat několik měsíc.