Zesilme spolupráci na hranicích, ale i při požárech, požádal saský premiér Česko

Záchyty migrantů podle Rakušana letos klesly výrazným způsobem. „Loňský rok byl výš, předloňský byl nejexponovanější, od té doby na číslech klesáme. I proto jsme zrušili kontroly na slovensko-českých hranicích, protože pohyb na západobalkánské trase se prakticky zastavil, ale čekáme letní měsíce, během nichž se to vždy zintenzivní,“ uvedl s tím, že se na tuto situaci opět musíme připravit.

V současné době je podle Rakušana obsazených v záchytných zařízeních 111 míst z 1 340.

Migrační pakt považuje Rakušan za krok správným směrem. „To, že nebylo devět let společné evropské řešení, že se nerespektovala pravidla, nikdo je nevytvářel, vedlo k tomu, že támhle za mnou jsou teď hranice,“ uvedl český ministr vnitra s poukazem na nedalekou kontrolu řidičů v Petrovicích. „To je výsledek toho, že se Evropa vykašlala na společné řešení,“ dodal Rakušan.

Česká republika stojí podle něj o spolupráci s třetími zeměmi tak, aby se neumožňovalo mnoha lidem vůbec do Evropy odjet. Unijní migrační a azylový pakt by měla 14. května schválit Rada EU.

Pomalý postup Bruselu kritizoval i Schuster, proto jsou podle něj kontroly na hranicích stále nutné. Spolupráci s Českou republikou označil za dobrou. Podobně to vidí i Rakušan. „My chceme společné řešení, rychlejší návraty, přísnější proceduru, lepší ochranu hranic, spolupráci s třetími zeměmi, to je moje politika, to je politika České republiky,“ dodal Rakušan.

Kontroly na hranicích jsou podle Rakušana dokladem toho, že evropská migrační politika nefunguje a ani migrační pakt není řešením definitivním. „Náš návrh je pomáhat skutečným uprchlíkům a ukončit kontroly na vnitřním prostoru,“ uvedl ministr.

Dodal, že na hranicích se konalo v poslední době 90 akcí, při kterých policisté zkontrolovali 2500 osob a tisíc dopravních prostředků.

Sasko podle Schustera není schopno poskytnout migrantům integraci, ale pouze postel, přesto volání o pomoc Evropa neslyší. „Proto jsme nuceni pokračovat v hraničních kontrolách,“ řekl. „Potřebujeme, aby se Brusel probudil,“ zdůraznil.

Zintenzivnění spolupráce může spočívat podle Rakušana v budování společného střediska v Libereckém kraji. Zásahy proti převaděčům a namátkové kontroly jsou podle něj běžné.

Politici spolu mluvili i o spolupráci Saska a Česka při různých katastrofách, například při požárech.

Česko a Německo musí novelizovat smlouvu o vzájemné spolupráci při katastrofách, a to mimo jiné s ohledem na stavbu krušnohorského železničního tunelu, shodli se oba politici. V Českém a Saském Švýcarsku je podle nich potřeba obnovit záchranné cesty, které propojují obě strany hranice. Podle Schustera některé komunikace zcela zanikly, přitom jsou důležité pro záchranu lidí při situacích, jakým byl požár v Hřensku v roce 2022.