„Cílem celé rekonstrukce bylo zpřístupnit úřad, zvýšit jeho přehlednost a zajistit větší komfort pro všechny návštěvníky. Nový vchod se samootevíracími dveřmi i boční vstup výrazně usnadní pohyb seniorům, osobám se sníženou mobilitou i rodičům s kočárky a zároveň přispěje k lepší orientaci a vyšší bezpečnosti v budově,“ uvedl místostarosta Loun Pavel Csonka.
V prostoru tzv. mezidveří navíc vzniklo druhé okénko, které umožňuje občanům pohodlně odevzdat písemnosti bez nutnosti vstupu do budovy.
Součástí projektu je i nový únikový východ, jenž zvyšuje celkovou bezpečnost provozu úřadu.