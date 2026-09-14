Rekonstrukce zdravotního střediska v Chlumci skončila

V Chlumci na Ústecku skončila rekonstrukce zdravotního střediska. Práce trvaly zhruba rok, náklady jsou vyčísleny na necelých 46 milionů korun.
Městu je pomůže částečně uhradit dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 7,2 milionu korun.
Cílem obnovy bylo snížit energetickou náročnost budovy či zvýšit energetickou účinnost pláště i technologií.
Ve středisku budou po opravě k dispozici ordinace praktického lékaře a pediatra a lékárna se zubařem, u nichž se otevření plánuje letos na podzim.