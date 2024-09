Katastrofa plná azbestu. Oprava obřího kulturáku v Mostě bude delší i dražší

S největší zakázkou v novodobé historii města začal dodavatel v dubnu. Budova byla obložena vápencovými deskami, které už dělníci sundali.

„Některé spáry nejsou dozděné, je vidět skrz na skrz. Tepelné ztráty byly obrovské, to chceme teď rekonstrukcí napravit,“ uvedl projektový manažer magistrátu Matěj Benda. Po zateplení se položí na plášť keramické obklady, které budou mít stejný formát a barvu jako původní desky. „Na první pohled by žádný rozdíl neměl být vidět,“ řekl.

Nyní stavbaři dokončují veškeré bourací práce, vybourávají podlahy a rozebírají střechu. Připravují se základy na dvě přístavby pro schodiště. Přítomnost azbestu v celé stavbě všechny nemile překvapila. „Projektant věděl, že azbestová vlákna jsou v akustických podhledech. Ale nevěděli jsme, že všude, kde byly použité asfaltové pásy jako hydroizolace, byl využit azbest a celá stavba v sobě ty pásy má. Dělají se proto uzavřená pásma, kde odborníci pásy demontují a odváží se pak jako nebezpečný odpad,“ řekl Benda.

Likvidace azbestu zvýší podle vedoucího odboru investic mosteckého magistrátu Františka Jiráska celkovou cenu prací o 25 milionů korun a doba realizace se prodlouží o 120 dnů. „Neustále se snažíme o časové úspory, aby stavba byla dokončena v předtermínu, aby bylo hotovo v závěru roku 2026,“ uvedl Jirásek. Odborníci dělají další sondy, kterými přítomnost azbestu zkoumají.

Dělníci už vyčistili sklep, kde byla veškerá technika. „Tady to vypadalo jako v jaderné ponorce, všude byly rozvody trubek, plynu, vše zabalené do skelné vaty. Teď už je vidět, jak velký je to prostor,“ uvedl Benda. Moderní technologie tolik místa nezaberou, uspořená plocha poslouží jako depozitář knihovny. Ta se sem začne stěhovat v roce 2026. „Teď nás čeká velká soutěž na interiéry knihovny, vybavení a nábytek a zároveň veřejná zakázka na koncová zařízení IT,“ uvedl Jirásek.

Na přesnosti nezáleželo

Knihovna s celým archivem zabere podstatnou část budovy, vznikne nová naučná expozice, zachováno bude planetárium a sál, kde se dříve konaly plesy, bude multifunkční, tedy bude možné jej využívat i jako kino. Kapacita sálu bude 800 lidí. V přízemí bude restaurace. „Je i v mém zájmu, aby maturanti měli plesy v roce 2027 v novém Repre, protože mám syna na gymnáziu, kterému v tomto termínu ples vychází,“ poznamenal vedoucí odboru investic.

Postavit se musí únikové východy, proto vzniknou dvě nová schodiště a v objektu bude 12 výtahů. Zachovány budou vodní prvky. „Počítá se i s fontánkami před hlavním vstupem,“ řekl Benda, podle kterého stav budovy ukazuje, jak se v 70. a 80. letech stavělo. „Po řemeslné stránce je to katastrofa, na přesnosti tehdy nezáleželo, když někde něco přebývalo, tak se to ubouralo. Odhalené jsou výztuže na řadě míst. Přivařovalo se tam, kde se to zrovna komu hodilo,“ řekl Benda.

Na stavbě nyní denně pracuje 30 až 40 lidí. Pokračovat se bude, pokud nezačne mrznout. Bourací práce už končí, v nejbližších týdnech už i lidé z ulice podle Jiráska uvidí, že se staví něco nového.

27. února 2024

Proti rekonstrukci budovy bez vyhlášení architektonické soutěže vystupovali někteří obyvatelé Mostu. Vedení města argumentovalo tím, že k architektonické soutěži není důvod, protože se nebude měnit vzhled objektu. S kritikou se setkal i plán přestěhovat do Repre knihovnu. Nespokojení obyvatelé poslali městu otevřený dopis zhruba s 1100 podpisy.

Most má přes 60 tisíc obyvatel. Opravu objektu v centru připravovalo město několik let. Knihovna se stane správcem celého objektu.

Kulturní dům Repre stojí v centru u hlavní třídy Budovatelů, hned vedle magistrátu. Město v roce 2010 prodalo objekt za 28 milionů korun. Rozhodčí soud v roce 2015 označil kupní smlouvu za neplatnou a za vlastníka označil Most. Na objekt byl v minulosti vydán demoliční výměr. Členitý dům vznikal v letech 1972 až 1984 spolu s výstavbou nového města. Na střeše je měděná koule planetária. Po rekonstrukci se tam vrátí stejně jako svítidla a některá výtvarná díla.