Náklady na rozsáhlou rekonstrukci, při které zůstaly z budovy ze 70. let minulého století jen holé zdi, průběžně rostou. Do konce roku má být rekonstrukce zhruba za miliardu korun z velké části hotová. Původní termín dokončení oprav byl září 2026. Pak se prodloužil na květen 2027 a není vyloučen další posun.
Primátor Marek Hrvol (ProMOST) už dříve řekl, že první ples by se v kulturním domě měl konat v lednu či únoru 2028.
|
OBRAZEM: Stavbaři obří kulturák úplně „očesali“. Zaráží je fušeřina předchůdců
Objekt stavěli vězni, provedení bylo podle odborníků katastrofální. Při stavbě se postupovalo rychle, ale neodborně, betonové konstrukce byly nepřesné, našla se i zazděná rukavice. Při bourání objevili řemeslníci v konstrukci azbest a narazili na podkladní vrstvu z navážky.
„Problém se objevil se statikou. Během prací jsme museli řešit řadu změn oproti původnímu projektu. Je to jedna velká výzva,“ konstatoval Vladimír Rýdl, vedoucí stavby z dodavatelské společnosti OHLA ŽS.
Práce na sebe navazují a postupně se objevují nové věci, které musí stavaři řešit. Interiér je hotový zhruba ze 60 procent, exteriér ze 30 procent. Dodavatel zajišťuje všechny rozvody, omítky, fasádu, podlahy. Mobiliář a veškerou výbavu bude zařizovat investor, kterým je město.
Z 80 procent je hotové planetárium. Stavaři vyměnili jeho povrch, na přání architektů získal uměle stejnou patinu, jakou měl před rekonstrukcí. Dokončovat teď budou práce na střeše v okolí planetária, kam povedou pouze schody. Zbylá patra propojí prosklený výtah.
|
Opravu odložte a vypište soutěž, vyzývají lidé Most kvůli obřímu kulturáku
Konečnou podobu získává vstupní hala, která bude průchozí od třídy Budovatelů k finančnímu úřadu. Vypořádat se budou muset řemeslníci třeba ještě s oblou stěnou. „Budeme se snažit to udělat tak, aby se to všem líbilo,“ podotkl Rýdl. Převážně zahraniční zaměstnanci pracují také venku, kde se počítá s vodními prvky, které dříve před Repre byly.
Největší plochu v objektu zabere knihovna s archivem. V budově vznikne nová naučná expozice. Kapacita společenského sálu bude 800 míst na sezení a zhruba 200 na stání. V přízemí bude restaurace a v patře kavárna.
|
23. dubna 2025