Restaurace bude v přízemí. Její součástí bude i venkovní terasa. Do hledání provozovatele se magistrát pustil už v minulém roce. Podle primátora Marka Hrvola (ProMOST) se přihlásilo pět zájemců, magistrát z nich vybral společnost Šafrán – catering.
„Jejich koncept nás nejvíc zaujal, mají více než dvacetiletou praxi v České republice i v zahraničí,“ uvedl primátor s tím, že bude zajišťovat i catering pro kulturní akce v sále.
Ačkoliv by se měl kulturní dům otevřít veřejnosti až v druhé polovině příštího roku, gastropartnera město vybralo už teď, a to kvůli přípravě interiéru.
„Budovat se bude ve spolupráci s provozovatelem tak, abychom mu vyšli vstříc v nějakých požadavcích na zázemí,“ vysvětlil primátor.
Město mu prostory pronajme na dobu nejméně pěti let s možností o dalších pět let nájem prodloužit.
Kulturní dům získá také novou vizuální identitu, kterou má připravit Lukáš Matouš. Jeho úkolem je vytvořit moderní, přehlednou a jednotnou prezentaci, která bude navazovat na vizuál města Most.
Matouš je jejím spoluautorem. Náklady jsou 322 tisíc korun. Podle primátora je možné, že s novým vizuálem kulturní dům získá i nový název. „Máme sice koupenou značku Repre, ale změně názvu se nebráníme,“ zmínil Hrvol.
Přestavba Repre začala na jaře roku 2024. Náklady jsou zhruba jedna miliarda korun, z toho část město hradí z dotací. Původně měly být stavební práce hotové už na konci letošního roku, došlo ale k prodloužení termínu.
Objekt totiž nebyl staticky v pořádku a objevily se závady, se kterými se při projektování nepočítalo. Při bourání také objevili řemeslníci v konstrukci azbest či narazili na podkladní vrstvu z navážky. To vše se odráží v nákladech navíc. Nyní jde zhruba o 50 milionů korun nad rámec původního rozpočtu.
Přestavba běží i přes zimní měsíce. „Práce se nezastavily, naopak se zrychlily a po našich výtkách se zlepšila i komunikace se zhotovitelem,“ přiblížil Hrvol. Do Repre se přestěhuje městská knihovna, zachováno bude planetárium. Místní plesový sál pojme 800 lidí, bude zde také kinosál.