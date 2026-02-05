Most už ví, kdo se postará o restauraci v Repre. Otevře ji za rok

Pavel Křivohlavý
  7:12
Radnice v Mostě vybrala provozovatele restaurace v městském kulturním domě Repre, který se nyní přestavuje. Na budově ze 70. let minulého století budou dělníci pracovat ještě rok. S otevřením se počítá na podzim roku 2027.
Restaurace bude v přízemí. Její součástí bude i venkovní terasa. Do hledání provozovatele se magistrát pustil už v minulém roce. Podle primátora Marka Hrvola (ProMOST) se přihlásilo pět zájemců, magistrát z nich vybral společnost Šafrán – catering.

Restaurace bude v přízemí. Její součástí bude i venkovní terasa. Do hledání provozovatele se magistrát pustil už v minulém roce. Podle primátora Marka Hrvola (ProMOST) se přihlásilo pět zájemců, magistrát z nich vybral společnost Šafrán – catering.

„Jejich koncept nás nejvíc zaujal, mají více než dvacetiletou praxi v České republice i v zahraničí,“ uvedl primátor s tím, že bude zajišťovat i catering pro kulturní akce v sále.

Ačkoliv by se měl kulturní dům otevřít veřejnosti až v druhé polovině příštího roku, gastropartnera město vybralo už teď, a to kvůli přípravě interiéru.

„Budovat se bude ve spolupráci s provozovatelem tak, abychom mu vyšli vstříc v nějakých požadavcích na zázemí,“ vysvětlil primátor.

Město mu prostory pronajme na dobu nejméně pěti let s možností o dalších pět let nájem prodloužit.

Restaurace bude v přízemí. Její součástí bude i venkovní terasa. Do hledání provozovatele se magistrát pustil už v minulém roce. Podle primátora Marka Hrvola (ProMOST) se přihlásilo pět zájemců, magistrát z nich vybral společnost Šafrán – catering.
Radnice v Mostě vybrala provozovatele restaurace v městském kulturním domě Repre, který se nyní přestavuje. Na budově ze 70. let minulého století budou dělníci pracovat ještě rok.
Přestavba Repre začala na jaře roku 2024. Náklady jsou zhruba jedna miliarda korun, z toho část město hradí z dotací.
Původně měly být stavební práce hotové už na konci letošního roku, došlo ale k prodloužení termínu. Objekt totiž nebyl staticky v pořádku a objevily se závady, se kterými se při projektování nepočítalo. Při bourání také objevili řemeslníci v konstrukci azbest či narazili na podkladní vrstvu z navážky.
Kulturní dům získá také novou vizuální identitu, kterou má připravit Lukáš Matouš. Jeho úkolem je vytvořit moderní, přehlednou a jednotnou prezentaci, která bude navazovat na vizuál města Most.

Matouš je jejím spoluautorem. Náklady jsou 322 tisíc korun. Podle primátora je možné, že s novým vizuálem kulturní dům získá i nový název. „Máme sice koupenou značku Repre, ale změně názvu se nebráníme,“ zmínil Hrvol.

Přestavba Repre začala na jaře roku 2024. Náklady jsou zhruba jedna miliarda korun, z toho část město hradí z dotací. Původně měly být stavební práce hotové už na konci letošního roku, došlo ale k prodloužení termínu.

Objekt totiž nebyl staticky v pořádku a objevily se závady, se kterými se při projektování nepočítalo. Při bourání také objevili řemeslníci v konstrukci azbest či narazili na podkladní vrstvu z navážky. To vše se odráží v nákladech navíc. Nyní jde zhruba o 50 milionů korun nad rámec původního rozpočtu.

Přestavba běží i přes zimní měsíce. „Práce se nezastavily, naopak se zrychlily a po našich výtkách se zlepšila i komunikace se zhotovitelem,“ přiblížil Hrvol. Do Repre se přestěhuje městská knihovna, zachováno bude planetárium. Místní plesový sál pojme 800 lidí, bude zde také kinosál.

