Řidiči se na opravený most v Roudnici nad Labem vrátí na konci listopadu

Auta se na opravený Špindlerův most v Roudnici nad Labem na Litoměřicku vrátí na konci listopadu. Na dnešním zasedání krajských zastupitelů to řekl radní Jiří Fedoriška (ANO). Most přes řeku je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského 1. března. Náklady na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaři museli vybudovat novou nosnou konstrukci. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu, schválili zastupitelé.
Dělníci v současnosti na mostě přes Labe pokládají obrubníky, dláždí chodníky a připravují položení izolace pod římsu. Zároveň odborníci provádí restaurátorské práce na obou stranách mostu. Na kamenické práce navážou práce na mostovce a nakonec se umístí zpět restaurovaná pískovcová díla a zábradlí. Instalovat se budou nová svítidla a stožáry.
Práce na Špindlerově mostě museli stavbaři rozdělit na dvě etapy. Po jejich zahájení totiž zjistili, že stav mostovky je horší, než uváděl projekt. "Zhotovitel zjistil, že někde nejsou výztuže, chybí izolace. Celá mostovka se sundala a musela se postavit nová. Pak se ukázalo, že v havarijním stavu jsou také pískovcové artefakty. Jen náklady na restaurátorské práce, které se provádí v dílně, byly 12 milionů korun," uvedl Fedoriška. Místo předpokládaných 120 milionů korun tak jsou celkové náklady 285 milionů korun. Původní žádost o dotaci kvůli významnému navýšení prací kraj stáhl. Nyní podá novou.
Pro autobusové linky platí po celou dobu oprav výlukové jízdní řády. Cyklisté si mohou kolo po mostě převést.
Špindlerův most vede nad hlavní železniční tratí mezi Prahou a Ústím nad Labem do Německa. Trať byla elektrifikovaná až po stavbě mostu, proto jsou troleje umístěné níž, než je standardní výška. V době, kdy se pracovalo nad tratí, museli strojvedoucí stahovat sběrače, pokud to neudělali, strhl vlak trakční vedení. Opakovaně se proto stalo, že se kvůli tomu vlaková doprava na železničním koridoru zastavila.