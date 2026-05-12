Řidička dodávky nepřežila náraz do kamionu na dálnici D7 nedaleko Loun

Řidička dodávky nepřežila pondělní nehodu na dálnici D7 u Smolnice na Lounsku. Nehoda se stala ve směru na Prahu, dálnice byla krátce uzavřená. Zraněnou řidičku transportoval vrtulník do nemocnice, kde podlehla svým zraněním. ČTK o tom dnes informovala mluvčí policie Miroslava Glogovská.
"Řidička dodávky jedoucí po dálnici v pravém jízdním pruhu z dosud nezjištěných příčin narazila přední částí vozidla do zadní části před ní jedoucí jízdní soupravy složené z tahače a návěsu," popsala nehodu Glogovská. Dodávka se vlivem nárazu zaklínila pod návěsem. Ženu bylo nutné vyprostit.