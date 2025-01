Rok 2024 přinesl děčínské zoologické zahradě rekord

Více než 124 tisíc lidí zavítalo v roce 2024 do děčínské zoologické zahrady. Jde o pátý nejúspěšnější rok v historii zahrady.

„Rok 2024 pro nás nebyl jednoduchý především kvůli komplikacím s příjezdovou cestou do zoo, na které téměř po celý rok probíhaly opravy inženýrských sítí. Vzhledem k tomu, že jde o jedinou příjezdovou cestu k zoo, báli jsme se odlivu návštěvníků. Ti nám ale nakonec zůstali věrni, dokázali jsme je do zoo za zvířaty nalákat i pěšky a dopřáli jsme jim zajímavý program,“ zhodnotil uplynulý rok ředitel zoo Roman Řehák.

Ve srovnání s rokem 2023 přišlo do zoo jen o 1 600 návštěvníků méně. Nejvyšší návštěvnost padla v roce 2019, to do zoo přišlo 134 292 lidí.

Chovatelské úspěchy

Na svět přišlo v děčínské zoo více než 60 mláďat. „Za odchov roku považujeme dvě mláďata čáji obojkové, které se podařilo úspěšně odchovat po mnoha letech,“ uvedla Alena Houšková z centra návštěvnických služeb děčínské zoo

Úspěchem byla i mláďata u sambarů skvrnitých, koz šrouborohých a kozorožců kavkazských. Opět se dařilo rozmnožit také veverky Prévostovy, narodilo se mládě makaka chocholatého, zebu zakrslého, vylíhli se kvakoši noční.

„Dovezeno bylo více než 80 nových zvířat. Šlo převážně o deponace z jiných českých zoo, ale také o zahraniční importy. Z největší dálky – z francouzského Lille – přicestovala například nová samice outloně malého do Expozice Rajské ostrovy nebo samec lamy vikuně z Berlína,“ dodala Houšková .

Ze zahrady v rámci exportů odešlo téměř 40 zvířat. Na nejdelší cestu se vydal samec kozorožce kavkazského do gruzínské zoo v Tbilisi.

Další zvířata odešla například do polské Wroclavi (sambar skvrnitý) nebo Krakowa (puštík bradatý) a do belgické Zoo Planckendael (lama vikuňa).

Oslava

Rok se čtyřiadvacítkou na konci byl pro děčínskou zoologickou zahradu rokem jubilejním.

Uběhlo již 75 let od otevření zoo, a tak nechyběla velkolepá oslava, kterou zoo pojala jako pokus o vytvoření nového českého rekordu.

Ústředním tématem oslav i rekordu byl medvěd. Právě toto zvíře je již mnoho let tváří děčínské zoo a příchod medvěda kamčatského Bruna, který je obrovským showmanem a miláčkem návštěvníků, toto spojení jen upevnilo.

„K narozeninám jsme si nadělili úžasného plyšového maskota – dvojníka medvěda Bruna a zároveň jsme vyzvali návštěvníky, aby k nám v den oslav chodili v triku s medvědem a pomohli nám tak vytvořit nový český rekord – Nejvíce lidí v triku s medvědem na jednom místě. To se nakonec podařilo a zoo tak získala zápis do České knihy rekordů a kuriozit, kterou vydává Agentura Dobrý den z Pelhřimova,“ přiblížila Houšková.