Většina zvířat v chomutovském zooparku snáší chladné počasí dobře. Řada z nich je v zimě aktivnější než v letních vedrech. Na sněhu si užívají například rosomáci, kteří v létě tráví velkou část dne ukrytí v norách. Zoopark proto láká návštěvníky do areálu i v chladných měsících. ČTK to řekl jeho ředitel Vít Lukáš.
"Většina našich svěřenců je chladnomilná, takže v zimě tady uvidíte savce v krásné srsti a ptáky v krásném zimním peří," řekl Lukáš. Mezi takové druhy patří také losi, sobi nebo kozorožci. Zoopark navíc nově nechává celoročně otevřené terárium, které se dříve v chladných měsících zavíralo.
Zimní návštěvnost chomutovského zooparku se v posledních pěti až šesti letech pohybovala v průměru mezi 40.000 a 60.000 lidmi. Lukáš by ji rád postupně zvýšil, skokový nárůst ale neočekává. Vyhlášení zimní sezony za hlavní má upozornit na charakter zooparku zaměřený převážně na chladnomilnou faunu. Cílem není upozadit léto, ale ukázat, že návštěva má smysl také v zimě.
Pro návštěvníky zoopark připravil nové zázemí a program. V budově U Pratura vznikla výstavní síň, kde mohou aktuálně lidé vidět více než 55 druhů strašilek. Výstava potrvá do 20. prosince, v novém roce ji vystřídá další expozice bezobratlých. V budově se dokončuje také kavárna. Zoopark také zkouší upravit techniku tak, aby mohl návštěvníky vozit do obory Eurosafari i v zimě. Zda to počasí a provozní podmínky dovolí, zatím není jisté.
Zimní provoz je pro zoopark nákladnější kvůli vytápění a vyšší spotřebě energií či pohonných hmot. Zvířata také potřebují více sena a slámy, některým druhům ptáků chovatelé upravují krmné dávky. Medvěd hnědý naopak před zimováním dostává potravy postupně méně.
Zoopark přijímá také dary v podobě krmiva. Konkrétní podobu daru je ale nutné předem domluvit se zooparkem, protože krmivo musí projít kontrolou zoologů a krmivářského oddělení.
Zoo Děčín zůstává v zimě přístupná téměř celá. Chladné počasí vyhovuje například polárním liškám, sovicím sněžným nebo rosomákům, řekla ČTK mluvčí zoo Alena Houšková. Naopak zvířata z tropických oblastí, jako jsou opice, drápkaté opičky nebo mravenečníci, tráví většinu času ve vytápěných vnitřních expozicích. V zimě návštěvníci neuvidí například čáje obojkové. S příchodem zimy klesá v zoo návštěvnost. Tehdy ji navštíví průměrně 3500 lidí za měsíc, o letních prázdninách je to 25.000 až 30.000 návštěvníků měsíčně. Zoo se je snaží přilákat například akcemi Strašidelná zoo nebo Čertovský rej.
V Zoo Ústí nad Labem mají zimu rády podle mluvčí zoo Veroniky Schrankové například pandy červené, které jsou v tomto období mnohem aktivnější než v létě. Jejich vrcholná aktivita připadá na leden, kdy nastává období říje. Venku mohou návštěvníci pozorovat také rosomáky sibiřské, levharty sněžné, tuleně obecné nebo tučňáky brýlové. Naopak druhy z tropických a subtropických oblastí, například tapíři, kuskusové a mravenečníci, tráví většinu času ve vytápěných pavilonech.