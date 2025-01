Roudnice hledá název pro chystaný participativní rozpočet

Roudnice nad Labem chystá pro své občany novinku – participativní rozpočet, díky němuž bude moci veřejnost rozhodovat o využití části peněz z městské kasy na zlepšení života ve městě.

Radnice nyní hledá pro participativní rozpočet jméno a obrací se i na Roudnické. Své návrhy mohou lidé posílat až do 2. února prostřednictvím aplikace Munipolis, odkaz je na stránkách města.

„Název by měl vystihovat podstatu participativního rozpočtu – spolupráci, zapojení občanů a společné rozhodování o budoucnosti našeho města,“ uvedla samospráva. Název by měl být srozumitelný a výstižný, ideálně by se mělo jednat o dvě až tři slova. Vázat by se měl na Roudnici nad Labem a měl by být také zajímavý a dobře zapamatovatelný.

O nejlepším návrhu bude hlasovat veřejnost.