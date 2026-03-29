Díla z kostelů raději odvezli kvůli zlodějům, vystaví je v opraveném klášteře

Pavel Křivohlavý
  8:42aktualizováno  8:42
Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který byl před třemi lety prohlášen za národní kulturní památku, prochází velkou rekonstrukcí za více než 80 milionů korun. Dva roky trvající stavební úpravy se dotknou klášterního kostela Narození Panny Marie, budovy proboštství a rajského dvora. Vybudována bude také nová expozice historických soch a obrazů z venkovských kostelů.

„Rekonstrukční práce, které začaly na podzim 2025, řeší zejména statické poruchy, odvlhčení zdiva a základů staveb, opravy krovů a stropů a výměnu střešních krytin. Další velkou a zásadní věcí, kterou už nešlo odkládat, je kompletní obnova všech sítí, tedy kanalizace, vody, rozvodů elektřiny a nový topný systém,“ říká farář Martin Brousil s tím, že opravu farnost provádí díky tomu, že uspěla s žádostí o dotaci z Evropské unie.

Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který byl před třemi lety prohlášen za národní kulturní památku, prochází velkou rekonstrukcí za více než 80 milionů korun. (březen 2026)
Cesta k rekonstrukci však nebyla jednoduchá. Před podáním žádosti o finanční podporu si farnost nechala vypracovat projekt, který zmapoval, co vše by se mělo opravit. Cena vyšla na více než 200 milionů korun. Aby se projekt vešel do limitu dotačního projektu, který tehdy činil 120 milionů korun, musely se některé položky škrtnout. Do tohoto dotačního kola však klášter nakonec přijat nebyl, protože ještě nebyl národní kulturní památkou.

„Tou se stal až v roce 2023. V tomto dotačním období se ale podmínky výrazně změnily. Původně byla spoluúčast pět procent, nyní už vlastník musí pokrýt 30 procent nákladů. Museli jsme tedy škrtat a znovu škrtat a shánět další finance,“ vysvětluje Brousil.

V současné době tak náklady na rekonstrukci vycházejí na více než 80 milionů korun. Klášter na ni dostane 56 milionů korun z EU, ale zbývající obnos musí dodat farnost. Dvanácti miliony korun přispěje pražské arcibiskupství, které je zřizovatelem kláštera, dva miliony přislíbilo město a zbytek farnost pokryje výnosem z prodeje pozemkových parcel.

„Po několikerém proškrtání projektu jsme dali přednost pracím, které jsou nutné ze stavebně-technického hlediska,“ dodává pak Brousil. Dojde i na restaurátorské práce, zatím však není jasné, v jakém přesně rozsahu.

Velký restaurátorský zásah čeká sochu Panny Marie z průčelí kostela. Ta už byla v tak špatném stavu, že odborníci, kteří na ní již v minulosti pracovali, doporučili její sejmutí a vytvoření repliky.

„Socha byla sňata už před Vánoci a nyní vzniká její věrná kopie. Originál bude po ošetření vystaven v klášterním ambitu (krytá chodba otevřená do dvora, pozn. red.). Zde budou také vystaveny sochy, které pocházejí z bývalého morového sloupu,“ podotýká farář s tím, že tyto sochy se dnes nacházejí ve venkovních nikách kolem presbytáře kostela, což jim nesvědčí. Proto budou ošetřeny a přeneseny. V ambitu tak vznikne lapidárium barokních soch.

Ve východním křídle probošství pak vznikne nová expozice, kterou bude tvořit sbírka uměleckých předmětů pocházejících z okolních venkovských kostelů. „Tato díla z nich musela být odvezena kvůli loupežným nájezdům. Obrazy a sochy bychom rádi prezentovali v prostorách nově restaurovaných místností,“ doplňuje Brousil s tím, že celá rekonstrukce by měla být hotova do konce listopadu 2027.

Oprava se nijak nedotkne vysluhování bohoslužeb v kostele, ale výrazně omezí provoz budovy probošství, která slouží jako místo setkávání a fara. Farář Martin Brousil se tak musí na nějaký čas usídlit na venkovské faře v nedalekém Černoučku.

Klášterní kostel Narození Panny Marie byl založen roku 1333, vystavěn byl v gotickém slohu. V roce 1676 došlo ve městě k obrovskému požáru, který se přenesl i na kostel, a došlo ke zřícení hlavní lodi. Následujících 50 let byl kostel pouze provizorně zastřešen a teprve ve 20. letech 18. století došlo k jeho obnově.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

