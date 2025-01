Minibus na míru ne. Během opravy mostu v Roudnici nakonec vypomůže přívoz

„Roudnický most bude uzavřen od 28. února, ale staveniště si zhotovitel převezme už v pátek 21. února. Řidiči musí počítat s tím, že od konce února bude most zcela uzavřen pro automobilovou dopravu. Naopak pro pěší by most měl být po celou dobu otevřen, napřed na jedné straně mostovky a později na straně druhé,“ říká krajský radní Tomáš Rieger (ODS).

Pěší měla původně po mostě při rekonstrukci převážet dvě elektrická vozítka. Speciální na míru vyrobené miniaturní busy široké maximálně 1,45 metru měly seniorům či školním dětem usnadnit přechod mostu z jedné strany mostu na druhou.

„S tím se však nyní nepočítá. Při plánování se totiž nevědělo, že na most nebude možné vůbec vjet. Dvě vozítka, která jsme pořídili každé zhruba za tři čtvrtě milionu, ale využijeme i tak,“ podotýká Rieger.

Speciální miniaturní busy totiž kraj využije při svážení starších či hůře pohyblivých lidí z roudnického Karlova náměstí na nábřeží k nově naplánovanému přívozu, s kterým kraj také původně nepočítal.

„To je novinka, že budeme zařizovat přívoz, který bude fungovat podobně jako přívoz při rekonstrukci mostu ve Štětí. Přesná stanoviště, odkud bude jezdit, máme vytipovaná, ale zveřejníme je až po zpracování dopravně inženýrských opatření. Přívoz by měl začít fungovat zhruba asi od května, ale přesné datum zatím nemáme,“ popisuje Rieger.

Oprava potrvá déle

Ke změnám došlo také v předpokládané délce rekonstrukce, která bude podle původních plánů probíhat 39 týdnů. Podle současných odhadů však bude dokončena až na jaře v roce 2026.

„Došlo ke změnám, které jsme nečekali, protože se ukázalo, že se bude muset dělat nová celá mostovka. Stavba tak bude prodloužena o tři měsíce a nestihne se realizovat za jednu sezonu, jak se původně plánovalo,“ vysvětluje Rieger s tím, že rekonstrukce mostu vyjde na 100 milionů korun, z čehož 95 milionů korun kraj získá z dotace.

Při uzavření roudnického mostu se řidiči budou moci na druhou stranu řeky Labe dostat buď přes most ve Štětí, nebo v Litoměřicích. Radní Rieger počítá s tím, že objízdné trasy budou zveřejněny ještě před začátkem opravy. „S veškerými opatřeními vedení dopravy a objížděk seznámíme starosty okolích obcí na Roudnicku ještě v lednu,“ nastiňuje krajský radní.

Místní lidé, kteří denně po mostě přejíždějí za prací, se obávají, že nebudou mít kde při uzavření mostu parkovat. „Že se most musí opravit, chápu. Že se přes něj bude moci jít pěšky, je dobré. Ale kde budou řidiči nechávat zaparkovaná auta, je ve hvězdách,“ zlobí se na sociální síti paní Petra.

Mluvčí roudnické radnice Jan Vancl nicméně upozorňuje, že město v blízkosti mostu nemá kapacity na dlouhodobě parkující automobily lidí, kteří bydlí na druhé straně mostu a svá vozidla by si chtěli odstavit ve městě.