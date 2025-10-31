Desítky milionů navíc. Opravy důležitých mostů v Ústeckém kraji se prodraží

Lenka Dvořáková
  9:12aktualizováno  9:12
Už půl roku je kvůli rozsáhlým opravám zavřená jedna z klíčových dopravních tepen v Ústí nad Labem – Benešův most, spojující centrum a část Střekov. Otevřít se má nejpozději do konce roku 2026. Rekonstrukce se proti původním plánům prodraží. Více peněz bude muset dát Ústecký kraj také na opravu mostu v Roudnici nad Labem.

„Aktuálně se dokončila ocelová konstrukce, po které bude pod mostem jezdit závěsný vozík určený pro práce na spodní části konstrukce,“ přiblížila průběh stavebních úprav na Benešově mostě krajská mluvčí Magdalena Fraňková.

Rekonstrukce mostu nyní vychází na 659 milionů korun, původně však měla být cena nižší. Náklady zatím proti uzavřené smlouvě vzrostly zhruba o 30 milionů korun. Za navýšením částky stojí práce navíc – kvůli statice se musí založit pilíře jinak, než bylo v projektu. Další práce se týkají mostních závěrů a kanalizace.

Oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem (říjen 2025)
Oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem (říjen 2025)
Oprava mostu Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem (září 2025)
Oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem (říjen 2025)
Oprava mostu Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem (září 2025)
46 fotografií

Na opravu má kraj přislíbenou dotaci 519 milionů korun. Pokud bude dodržen termín zprovoznění v prosinci 2026 a dokončení do 30. března 2027, bude dotace podle vedení krajské samosprávy vyplacena.

Zatímco Benešův most zůstává uzavřený, řidiči využívají především Mariánský most, po němž proudí i část linek městské dopravy. Mnozí předpovídali, že po uzavření „Benešáku“ nastane dopravní kolaps, k výraznějším potížím však nedošlo.

„Po prvotních dopravních komplikacích po uzavírce mostu Edvarda Beneše se doprava ustálila a v současné době nevznikají žádné komplikace,“ popsala policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Policisté zároveň v okolí provádějí namátkové kontroly. „Zaměřují se na dodržování dopravněinženýrských opatření,“ doplnila Kubíčková.

K prodražení došlo také u opravy mostu Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem, která se rozběhla letos v březnu. Technický průzkum odhalil řadu závad, které vyžadují rozsáhlejší zásah do konstrukce. Tyto komplikace navíc přinesou i prodloužení prací.

30. května 2025

„U části mostu technici zjistili, že sanace není možná. Mostovka se musí celá vyměnit,“ uvedl krajský radní pro investice Jiří Fedoriška (ANO). Právě kraj je vlastníkem mostu a investorem oprav.

Rekonstrukce bude téměř o 40 milionů korun dražší než původně předpokládaných zhruba 120 milionů korun. S financováním oprav má pomoci dotace, jež pokryje 85 procent celkových nákladů. Peníze už má kraj sice přislíbené, ale vzhledem k prodražení stavby připravuje novou žádost, aby dotace odpovídala skutečným nákladům.

Doba stavebních prací se pak prodlouží o několik měsíců. Na začátku rekonstrukce se počítalo s otevřením mostu na jaře příštího roku, nový termín dokončení prací je podle krajské mluvčí do konce roku 2026.

Most je uzavřený pro veškerou dopravu, zůstal na něm pouze koridor pro pěší. Lidé by však měli v nadcházejících dnech počítat s jeho nočními uzavírkami, a to kvůli pokládání mostní konstrukce. Práce budou probíhat od nadcházejícího pondělí do soboty 8. listopadu, a to vždy od 23 do 6 hodin.

Zavřený most přes Labe komplikuje dopravu. Roudnice rozšíří placené parkování

Dopravní situace v Roudnici zůstává podle policie pod kontrolou. „Po zahájení oprav se intenzita provozu ve městě samozřejmě zvýšila, ale to trvalo jen několik prvních dní. V současné době je provoz sice ovlivněn stavbou, ale odpovídá běžnému dopravnímu zatížení,“ uvedla litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Na objízdných trasách podle ní nedochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod. „Kolony se sice občas vytvoří, ale těch příčin může být více než jen to, že není průjezdný most,“ doplnila.

22. ledna 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Na brněnském festivalu v roce 2026 zazní kompletní operní dílo Leoše Janáčka

Na Mezinárodním festivalu Janáček Brno v roce 2026 zazní kompletní operní dílo Leoše Janáčka, od raných kompozic až po vrcholné opusy. Desátý ročník...

31. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Odvoz kadmiových kalů z Vikantic se zpozdí kvůli čekání na povoleni

Odvoz více než tisíce tun nebezpečných kadmiových kalů ze skladu ve Vikanticích na Jesenicku, který společnost AHV ekologický servis zahájila v květnu, nabral...

31. října 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

Východočeské divadlo uvede Klimáčkovu hru o seniorkách na sociálních sítích

Východočeské divadlo v Pardubicích připravuje na 10. listopadu premiéru hry Influencerky od slovenského dramatika Viliama Klimáčka. Inscenace o seniorkách na...

31. října 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

Blízcí Hany Maciuchové na kulatiny nezapomněli. Oslaví je s fanoušky v divadle

Hana Maciuchová, rodačka ze Šternberka, zanechala nesmazatelnou stopu nejen v českém divadle, filmu a televizi, ale také v rodném kraji. Moravské divadlo Olomouc (MDO) zve společně s její rodinou na...

31. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Medici si vyzkoušeli práci praktika. Po škole ji mají jako druhou volbu

Podobnou praxi absolvoval už před třemi lety a teď si chtěl práci v ordinaci praktického lékaře zopakovat. Marek Teleky se proto přihlásil do projektu Praktikem na zkoušku, který druhým rokem...

31. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Sídliště Petrovice

Chodník, na který se nesmí?

vydáno 31. října 2025  12:29

Segway Powersports odhaluje na veletrhu EICMA 2025 novou generaci terénních vozidel, která propojují výkon s inteligencí

31. října 2025  12:16

Ambasadorem českobudějovického olympijského festivalu bude hokejista Voráček

Ambasadorem olympijského festivalu, který se uskuteční v únoru v Českých Budějovicích, bude hokejista Jakub Voráček. Bývalý útočník Philadephia Flyers se stane...

31. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Průzkum: Hotovost jako jistota i nutnost. Polovina Čechů se bez ní neobejde

31. října 2025  12:12

Na světové výstavě oficiálně skončil policejní dohled

31. října 2025  12:04

Hledač našel v Orlických horách množství munice, patrně patřila wehrmachtu

Na starou munici narazil v úterý v Bartošovicích v Orlických horách na Rychnovsku detektorář se synem. Přivolali policii, hlídka pak rozhodla povolat pyrotechnika, který na místě pracoval dva dny. S...

31. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Při nabíjení elektrokoloběžky začala hořet garáž. Škoda činí 1,5 milionu

Čtyři jednotky hasičů bojovaly v noci na pátek s požárem garáže u rodinného domu ve Starém Plzenci u Plzně. Kromě garáže plameny poškodily i dvě auta a motorky. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na...

31. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.