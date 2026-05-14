Prohlédněte si poklad. Muzeum po letech ukázalo významný objev z tajného místa

Pavel Křivohlavý
  13:52aktualizováno  13:52
Exponáty Podřipského muzea v Roudnici nad Labem nově obohatil jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů posledních let. Sekery, kopí a ozdoby ze střední doby bronzové, které jsou staré přes tři a půl tisíce let, mohou návštěvníci nyní obdivovat ve stálé expozici Pravěk, středověk a novověk Podřipska.

„Co se týče artefaktů z pravěku, je tento soubor 19 předmětů ze střední doby bronzové nejvzácnějším archeologickým nálezem v této expozici. Tisíce let tyto předměty ležely ukryté v zemi, až je v roce 2021 objevil jeden náš spolupracovník při permanentním archeologickém průzkumu,“ říká archeolog a ředitel Podřipského muzea Martin Trefný.

Bronzový poklad starý přes 3,5 tisíce let se po letech vrátil do Podřipského muzea v Roudnici, kde ho v současné době připravují k vystavení. Bronzové sekery, kopí a ozdoby, které po tisíce let ležely ukryté v zemi, v minulých letech prošly podrobným zkoumáním v Brně a následně konzervací. Na snímku kurátorka Michaela Procházková.
V Roudnici nad Labem jsou k vidění předměty ze střední doby bronzové objevené poblíž Budyně nad Ohří. (květen 2026)
V Roudnici nad Labem jsou k vidění předměty ze střední doby bronzové objevené poblíž Budyně nad Ohří. (květen 2026)
V Roudnici nad Labem jsou k vidění předměty ze střední doby bronzové objevené poblíž Budyně nad Ohří. (květen 2026)
12 fotografií

Kde přesně byl vzácný soubor předmětů nalezen, Trefný kvůli ochraně naleziště úmyslně nezmiňuje. Uvádí pouze široký termín Budyňsko, tedy okolí Budyně nad Ohří na Litoměřicku. „V jednom blízkém muzeu se totiž nedávno stalo, že po bližší specifikaci lokality se řada amatérských hledačů vrhla na uvedené místo a ve snaze obohatit sbírky oblíbeného muzea okolí doslova převrátila vzhůru nohama a zdevastovala,“ vypráví archeolog.

V minulých letech prošly všechny nalezené předměty pečlivým prozkoumáním a odbornou konzervací. Po zařazení do stálé muzejní expozice mohou návštěvníkům v plné kráse vypovídat o zručnosti a dovednosti dávných předků.

„Nově vystavený soubor tvoří jedno bronzové kopí, osm bronzových seker, které mohly sloužit jako zbraně i jako nástroje, dvě jehlice na uchycení či sepnutí oděvu nebo na úpravu účesu a osm bronzových náramků,“ popisuje kurátorka Michaela Procházková.

O souboru nalezených předmětů archeologové hovoří jako o depotu. Trefný vysvětluje, že depot je hromadný nález, který je charakteristický pro všechny periody pravěku. „Možností, proč byly tyto depoty někde uloženy neboli deponovány, je mnoho. Nejčastěji se uvádějí tři teorie. Pokud je depot nalezen na vrcholu kopce, což se tady v Českém středohoří stalo mnohokrát, jde o rituální dary pro nějaké božstvo,“ popisuje archeolog.

Vědci našli u Řípu unikátní mohylu, v jejím nitru objevili další stavbu

Druhá teorie se týká násilného činu, kdy bylo zničeno nějaké sídliště a depot se našel ve spálené polozemnici, tedy stavbě částečně zahloubené do země. Zde jde o vynucenou úschovu v čase krize a nebezpečí, kdy byla vesnice přepadena a lidé si schovávali to nejcennější. A tím byly právě kovové předměty.

„Třetí teorie zvažuje ekonomický aspekt, kdy si výrobce, kovář či kovorytec svoje předměty schoval, tedy někde tajně uskladnil, aby je později prodal. K tomu však z nějakých důvodů nedošlo a depot tisíce let čekal na dnešní nález,“ doplňuje Trefný.

3. března 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...

14. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:12

Čeští a němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku kvůli německému svátku

ÄŚeĹˇtĂ­ a nÄ›meÄŤtĂ­ policistĂ© hlĂ­dkujĂ­ v ÄŚeskĂ©m Ĺ vĂ˝carsku kvĹŻli nÄ›meckĂ©mu svĂˇtku

Čeští a němečtí policisté se strážci se vydali na společné hlídky do národního parku České Švýcarsko. Na dnešek v Německu připadá Den otců (Vatertag), do...

14. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

V kladenské SŠ pomůže AI žákům, učitelům i v provozu, jde o pilotní projekt

ilustrační snímek

Umělá inteligence (AI) pomůže při výuce, hodnocení i v provozu Střední pedagogické a Střední odborné školy Kladno. Vznikne nový systém zapojení AI do...

14. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Českem hýbou případy násilí na dětech, soudci dostanou nové nástroje

Ústecký krajský soud představil nástroje, které pomohou soudcům rozhodovat v...

Speciálně proškolení soudci, užší spolupráce institucí a nové nástroje pro vyhodnocování rizika domácího násilí. Ministerstvo spravedlnosti představilo projekt, který má pomoci lépe chránit děti...

14. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Uhelný trh

Uhelný trh

Výkopové práce na Uhelném trhu.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

V Krkonoších přibývají kamery kontrolující vjezd do parku, bude jich až trojnásobek

Kamery v Krkonošském národním parku snímají registrační značky aut, neoprávněné...

Novou kameru hlídající neoprávněné vjezdy do chráněného území zprovoznila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) na křižovatce mezi Černým Dolem a Pecí pod Sněžkou. Nachází se pod Lesní boudou...

14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Historická tramvaj T1 "žehlička " na Václavském náměstí.

vydáno 14. května 2026  16:31

Zoo D. Králové získala z Itálie vzácnou pralesní žirafu okapi, chce ještě samce

Zoo D. KrĂˇlovĂ© zĂ­skala z ItĂˇlie vzĂˇcnou pralesnĂ­ Ĺľirafu okapi, chce jeĹˇtÄ› samce

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal z italské zoo Falconara u města Ancona vzácnou pralesní žirafu okapi. Dvouletá samice jménem Vittoria...

14. května 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.