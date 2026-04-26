Alžběta na penězích. Muzeum ukazuje průřez mincemi a bankovkami s královnou

Autor: pak
  9:12aktualizováno  9:12
Ke stoletému výročí narození britské královny Alžběty II. připravilo Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem výstavu „Královna Alžběta II. na platidlech“. Ukazuje průřez mincemi i bankovkami od roku 1952, kdy začala vládnout, až po současnost, a to jak v rámci Velké Británie, tak i z území Commonwealthu. Bývalá panovnice přišla na svět 21. dubna 1926.
Portrét panovnice zdobí i bankovky na Novém Zélandu. | foto: Shutterstock

Novozélandské mince s vyobrazením Alžběty II.
Librových bankovek s tváří panovnice je v oběhu několik miliard kusů.
Alžběta II. na kanadských bankovkách
Jednolibrové mince s tváří Alžběty II.
10 fotografií

Bankovky si návštěvníci mohou prohlédnout na deseti výstavních panelech. Ve čtyřech vitrínách je čekají mince a dále zde uvidí dobové artefakty, publikace a medaile související s životem panovnice.

„Na jednotlivých platidlech je zajímavé to, jak se na nich královna zobrazovala. Liší se totiž v různém typu královské koruny nebo tím, zda je zobrazována sama, nebo se současným králem. Na jedné bankovce je například vidět, jak se královna dívá doprava a král doleva. Podobných zajímavostí je na výstavě celá řada,“ s popisuje Jiří Novák, předseda Klubu sběratelů platidel, který výstavu ve spolupráci s muzeem připravil.

Raritou jsou podle Nováka také bankovky ze Severního Irska. To je sice jednou ze čtyř zemí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ale Irové jako jediní podobiznu královny na svých platidlech nemají a nahradili ji sportovci a dalšími „obyčejnými“ lidmi.

Británii čeká přetisk bankovek, vyjde na stovky milionů liber

Vystavené bankovky nyní míří do numizmatické historie. „Všechny tyto emise bankovek, ale i mince nebo policejní znaky na služebních helmách a výšivky hradní stráže, které si návštěvníci na výstavě mohou prohlédnout, se totiž musí vyměnit,“ říká Novák.

Bankovky a mince s portrétem Alžběty II. postupně nahrazují ty se současným králem Karlem III. Na dalších předmětech má být například jeho znak.

Výstavu připomínající královnu, která vládla 70 let a 214 dní, lze navštívit do 31. srpna.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

26. dubna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

26. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

26. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

26. dubna 2026  9:33

26. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

26. dubna 2026  9:02

26. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

26. dubna 2026  8:50

26. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

26. dubna 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

26. dubna 2026  6:45,  aktualizováno  6:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.