Bankovky si návštěvníci mohou prohlédnout na deseti výstavních panelech. Ve čtyřech vitrínách je čekají mince a dále zde uvidí dobové artefakty, publikace a medaile související s životem panovnice.
„Na jednotlivých platidlech je zajímavé to, jak se na nich královna zobrazovala. Liší se totiž v různém typu královské koruny nebo tím, zda je zobrazována sama, nebo se současným králem. Na jedné bankovce je například vidět, jak se královna dívá doprava a král doleva. Podobných zajímavostí je na výstavě celá řada,“ s popisuje Jiří Novák, předseda Klubu sběratelů platidel, který výstavu ve spolupráci s muzeem připravil.
Raritou jsou podle Nováka také bankovky ze Severního Irska. To je sice jednou ze čtyř zemí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ale Irové jako jediní podobiznu královny na svých platidlech nemají a nahradili ji sportovci a dalšími „obyčejnými“ lidmi.
Vystavené bankovky nyní míří do numizmatické historie. „Všechny tyto emise bankovek, ale i mince nebo policejní znaky na služebních helmách a výšivky hradní stráže, které si návštěvníci na výstavě mohou prohlédnout, se totiž musí vyměnit,“ říká Novák.
Bankovky a mince s portrétem Alžběty II. postupně nahrazují ty se současným králem Karlem III. Na dalších předmětech má být například jeho znak.
Výstavu připomínající královnu, která vládla 70 let a 214 dní, lze navštívit do 31. srpna.