Nehoda se stala před půlnocí. „Správa železnic tento případ vyšetřuje a následně proběhne oprava trakčního vedení,“ sdělil dopravce. Správa železnic v noci uvedla, že prvotní výhled na obnovení provozu je ve středu ve 20:00.
Vlaky na koridoru do Prahy nejezdily kvůli poruše vedení v Roudnici nad Labem
Stejná situace se v Roudnici nad Labem už vícekrát opakovala, naposledy v sobotu. V Roudnici se opravuje Špindlerův most, který vede přímo nad hlavní železniční tratí. Trať byla elektrifikovaná až po stavbě mostu, proto jsou troleje umístěné níž, než je standardní výška. Aby bylo možné na opravě mostu bezpečně pracovat a zároveň zachovat provoz vlaků, vznikl tzv. neutrální úsek bez napětí, který je ale kvůli prostorovým možnostem kratší než obvykle.
Z toho důvodu musely být podle projektu použity takzvané hákovnice, což jsou bezpečnostní prvky, které se zavěšují na troleje, a v situaci, kdy strojvedoucí zapomene stáhnout sběrač, ochrání pracovníky stavby před úrazem elektrickým proudem.
Stávající technické řešení navrhl projektant investora a jiný postup než využití hákovnic nebyl možný. Proto Správa železnic zavedla ještě nadstandardní opatření, na nutnost stáhnout sběrač jsou všichni strojvedoucí telefonicky upozorňováni před vjezdem do úseku.
Opatření byla přímo na místě projednána s Federací strojvůdců. Přesto se objevují případy, kdy nejsou respektována. Kvůli opakovaným mimořádným událostem Správa železnic objednala nová výluková návěstidla se zábleskovými světly, která zvyšují viditelnost výstrahy.
Most v Roudnici je kvůli opravám uzavřený od začátku letošního března pro veškerou dopravu. Rekonstrukce skončí příští rok na podzim.