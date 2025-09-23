Po zavření mostu parkovací divočina. Auta zahltila Roudnici, začne je odtahovat

Radnice v Roudnici nad Labem začne tvrdě postihovat řidiče, kteří v centru města nerespektují pravidla parkování. Pomoci jí má schválená vyhláška, že špatně parkující auta budou nyní odtahována. Roudnice problémy s parkováním řeší dlouhodobě, vyhrocená situace však nastala po letošním uzavření mostu přes Labe, kdy se v centru začala vozidla hromadit.
„Rada města rozhodla o uzavření smlouvy zajišťující odtah vozidel z pozemních komunikací i jiných veřejných prostranství. Město tak získalo flexibilnější nástroj a zároveň možnost předem informovat veřejnost o výši nákladů, které řidič nebo provozovatel vozidla za takovou službu zaplatí. A to navíc k případné sankci uložené v rámci řešení přestupku. Přitom je samozřejmě kladen důraz na to, aby se jednalo o výši odpovídající cenám obvyklým,“ vysvětlil mluvčí města Jan Vancl.

Protože město samo odtahovou službou nedisponuje, uzavřelo smlouvu se soukromou firmou. Rozhodování o odtahu špatně parkujících vozidel řeší městská policie. Právě na ni rada města delegovala pravomoci vlastníka komunikace, respektive možnost vyřešit odtah vozidel, kdy není respektován dočasně umístěný zákaz zastavení či stání vydaný na základě opatření obecné povahy.

„V rámci nucených odtahů je aktuálně počítáno se zavedením sazby 1 400 korun za dokončený úkon, případně poloviční v situaci, kdy se majitel k vozidlu dostaví v jeho průběhu a přesun vyřeší sám. Za odtah zpět z úschovy, pokud je nutný, služba účtuje opět plnou částku. Zároveň je třeba počítat s náklady na její přistavení. Nedbalé odstavení automobilu se tak může nepříjemně prodražit,“ dodal Vancl.

Minibus na míru ne. Během opravy mostu v Roudnici nakonec vypomůže přívoz

Částka, kterou řidiči v Roudnici za odtah vozidla zaplatí, však patří k nejnižším v kraji. Například v sousedních Litoměřicích řidiči za odtah zaplatí 1 500 korun, v Teplicích 1 800 korun a v Ústí nad Labem dokonce 2 500 korun.

Zahlcení centra města parkujícími automobily nastalo v Roudnici nad Labem se začátkem oprav mostu Ervína Špindlera přes řeku Labe v únoru letošního roku. „Evidujeme více odstavených aut nejen na Karlově náměstí, ale také v ulicích od vlakového nádraží až po kostel. Situace s parkováním v centru města se tedy ještě více zkomplikovala,“ uvedl na jaře místostarosta Richard Červený (Akce R).

Zavřený most přes Labe komplikuje dopravu. Roudnice rozšíří placené parkování

V historickém centru Roudnice platí zóna placeného parkování, která zahrnuje jak Karlovo, tak i Husovo náměstí a několik přilehlých ulic. Radnice však plánuje její rozšíření i na širší centrum města, které v posledních měsících zahlcuje množství často divoce parkujících aut.

Centrum města je podle Červeného přetížené dlouhodobě odstavovanými vozy, které tam parkují celé dny. To komplikuje krátkodobé parkování lidem, kteří si v centru města nebo na úřadech něco potřebují vyřídit. Na řadě míst se podle něj navíc parkuje pololegálně a nebezpečně.

Nová zóna placeného parkování by měla zahrnovat výrazné rozšíření počtu ulic kolem centra města včetně náměstí Jana z Dražic, Purkyňova náměstí nebo ulic vedoucích podél vlakového nádraží. Placené parkování by zde mohlo začít platit už v příštím roce.

