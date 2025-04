Zavřený most přes Labe komplikuje dopravu. Roudnice rozšíří placené parkování

Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem. Nesmějí na něj auta nad 3,5 tuny. (3. ledna 2024) | foto: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz

„Měsíc po uzavření mostu evidujeme více odstavených aut nejen na Karlově náměstí, ale také v ulicích od vlakového nádraží až po kostel. Situace s parkováním v centru města se tedy ještě více zkomplikovala. K tomu je nutné strpět dočasné zrušení několika parkovacích míst u staveniště bytového domu na náměstí Jana z Dražic,“ uvádí místostarosta Richard Červený (Akce R).

Podle starosty Františka Padělka (Společně pro Roudnici) město v důsledku uzavírky mostu sice zažívá větší dopravní klid na Karlově náměstí v centru města, ale v jiných lokalitách je to zcela opačně. „S příchodem letošního jara zaznamenáváme větší dopravní ruch v ostatních částech města. Je doprovázen zvýšeným hlukem, znečišťováním životního prostředí a mnohdy i nesprávným chováním řidičů, zejména nesprávným parkováním,“ podotýká Padělek.

Situaci s parkováním by měl vyřešit nový systém, který by se po dvou letech plánování mohl rozeběhnout už začátkem letních prázdnin. V současné době je parkování zpoplatněno na Karlově a Husově náměstí a několika přilehlých ulicích. Plánované rozšíření zóny historického centra by mělo zahrnout například lokalitu náměstí Jana z Dražic, část Havlíčkovy ulice nebo ulici Rvačov.

„Centrum města je už delší dobu přetížené dlouhodobě odstavovanými vozy, které tam parkují celé dny. Stává se jakýmsi odstavným parkovištěm typu P+R, což značně komplikuje krátkodobé parkování lidem, kteří si v centru města nebo na úřadech něco potřebují vyřídit. Na řadě míst se navíc parkuje pololegálně a nebezpečně. Jsme historické město s úzkými uličkami, kde se něco takového stává velkým problémem,“ říká Červený.

Podmínky pro parkování v rozšířené zóně historického centra by měly být takové, že místní, kteří v lokalitě vlastní nemovitost, bydlí nebo pracují, si budou moci zakoupit dlouhodobou parkovací kartu. Ostatní za parkování zaplatí v automatu nebo přes aplikaci. V současné době je zpoplatněno parkování ve všední dny od 7 do 17 hodin, kde první hodina vyjde na deset korun a každá další na dvacet korun.

Vedle rozšíření zóny historického centra se plánuje také vytvoření nové zóny v širším centru. „V té bychom upřednostňovali občany celého města Roudnice nad Labem. Roční parkovací kartu by si tak mohli pořídit spíše za symbolickou cenu,“ vysvětluje Červený.

V rozpočtu města na rok 2025 má Roudnice připraveny prostředky ve výši dvou milionů korun na dokončení projektu, pořízení nových parkovacích automatů a osazení dopravního značení. „Očekávaný příjem je město připraveno investovat do zkvalitnění veřejných prostranství včetně podmínek pro parkování,“ poznamenává místostarosta.

Před spuštěním nového systému město plánuje veřejné projednání i informační a edukativní kampaň. „Pokud vedení města všechno schválí, měl by nový systém fungovat začátkem července,“ doplňuje Červený.