Nejsi místní, zaplatíš za parkování víc. Roudnice nechce v centru dlouhodobé návštěvy

Pavel Křivohlavý
  6:32aktualizováno  6:32
Řidiče v Roudnici nad Labem letos čeká malá revoluce v parkování. Po třech letech plánování a příprav město od února spustí nový parkovací systém, který v oblasti širšího centra přinese zásadní změny. Bude totiž výrazně upřednostňovat místní rezidenty a krátkodobé parkování návštěvníků města a centrum rozdělí na dvě zóny s odlišným režimem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

„Nová koncepce přinese Roudničanům možnost zaparkovat svá vozidla bezpečně, podle pravidel a také s respektem k ostatním uživatelům veřejného prostoru. Věřím, že změny přinesou jeho lepší využití. Vše připravujeme tak, abychom systém nastavili co nejpohodlněji a jednorázové zaplacení či pořízení si dlouhodobého oprávnění bylo opravdu jednoduché,“ řekl místostarosta Richard Červený (Akce R), který má dopravní projekt na starosti.

Nařízení o placeném stání odsouhlasila rada města na svém prosincovém zasedání. Nový systém by měl zajistit snadnější a dostupnější parkování pro všechny Roudničany, snížení počtu dlouhodobě parkujících návštěvníků města v jeho centru a zvýšit bezpečí i pořádek v ulicích.

Parkování pro návštěvníky

  • platí se od pondělí do pátku v čase 7–17 hodin, mimo tento čas, o víkendech a státních svátcích je parkování zdarma
  • zóna A – historické centrum

první započatá hodina – 10 korun, každá další započatá hodina – 50 korun

  • zóna B – širší centrum

každá započatá hodina – 10 korun

Pozn.: systém je platný od 1. února, celý rozpis cen krátkodobého a dlouhodobého parkování včetně podrobné mapy zón je na portálu roudniceparkuje.cz

„Oproti současnému stavu dojde k rozšíření placeného stání do širšího centra a rozdělení na dvě zóny. V historickém jádru města (zóně A) budou upřednostněny potřeby rezidentů, pracujících či podnikajících abonentů a krátkodobých návštěv. Proto jsou trvalá povolení omezena a dlouhodobé parkování progresivně zdraženo,“ popisuje mluvčí města Jan Vancl.

Zóna širšího centra (zóna B) naproti tomu umožní získání oprávnění všem Roudničanům za víceméně symbolickou cenu. Zóna B zahrnuje například ulice Poděbradovu a Palackého u vlakového nádraží nebo část ulic Havlíčkova a Komenského. Zpoplatněné stání bude také v ulicích v okolí Purkyňova náměstí.

V nezměněné podobě i při novém systému zůstává možnost parkování zdarma ve večerních a nočních hodinách i o víkendech a svátcích.

Pro placené parkování musí řidiči do systému zadat registrační značkou svého automobilu. Vizuální kontrola a porovnání s databází tak bude moci probíhat během okamžiku. Řidič si pouze vybere, zda využije modernizovaný automat s klávesnicí nebo některou z mobilních aplikací. Do 31. ledna je zpoplatněno pouze parkování v historickém centru města ve všední dny od 7 do 17 hodin.

Po zavření mostu parkovací divočina. Auta zahltila Roudnici, začne je odtahovat

„Systém placeného parkování začne platit od 1. února, už nyní však lidé ve veřejném prostoru mohou pozorovat nutné změny, kdy vzniká vodorovné i svislé dopravní značení, přibývají nové automaty a informační plochy,“ doplňuje Vancl s tím že od 5. ledna byl spuštěn online předprodej nových parkovacích platných známek a známky lze také již nyní zakoupit na služebně městské policie.

Roudnický rezident v zóně A zaplatí ročně 1 200 korun za jeden vůz a 12 tisíc za každý další, v B zóně 200 korun a 1 200 za další. Návštěvník nyní dá za první hodinu 10 korun a každá další vyjde na 20. Od 1. února ale každá další hodina v historickém centru vyjde na 50 korun. Příjem z nového parkovacího systému chce město podle Červeného investovat do zkvalitnění veřejných prostranství.

