Problémy s průjezdem vlaků v Roudnici skončí, železničáři upraví kritické místo

Špindlerův most v Roudnici na Labem je kvůli rekonstrukci zavřený od začátku loňského března. Hákovnice byla použita osmnáckrát, naposledy ve středu, uvedl mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda. Celkem místem projelo od začátku oprav přibližně 52 tisíc vlaků, dodal.
Provoz na koridoru se zastavil, když strojvedoucí včas nestáhl sběrač, který pak zachytila hákovnice. „Šlo o krajní řešení, kdyby hákovnice nezasáhla, mohli by lidé na mostě utrpět úraz elektrickým proudem,“ uvedl Gavenda. Most využívají chodci a pohybují se na něm zaměstnanci stavební firmy.
SŽ kvůli opakovaným mimořádným událostem ve stanici zavedla některá nadstandardní opatření. Na nutnost stáhnout sběrač jsou všichni strojvedoucí telefonicky upozorňováni před vjezdem do úseku, od poloviny loňského listopadu je povinnost dále zvýrazněná blikajícími návěstidly. Současně je v místě snížena rychlost na 50 kilometrů v hodině, aby měl strojvedoucí více času na reakci.
Trať přes Roudnici je velmi vytížená, jezdí po ní osobní vlaky, rychlíky i mezinárodní spoje. V případě poškození troleje nebo sběrače lokomotivy nabíraly vlaky zpoždění i dvě hodiny. Některé spoje České dráhy rušily, náhradní autobusová doprava nestačila.
Nové řešení spočívá podle Gavendy v rozsáhlejších úpravách trolejového vedení s využitím speciálních teflonových tyčí. „Na zavedení úpravy je Správa železnic technicky připravená, na úterý a středu příštího týdne jsou už také naplánované výluky pro instalaci,“ uvedl mluvčí SŽ.
Původní termín dokončení dílčích prací na mostě, kvůli kterým platí omezení na železnici, byl konec loňského roku. Podle Ústeckého kraje, který je investorem stavby, se termín posunul na 31. březen. Proto Správa železnic přišla s řešením v podobě teflonových tyčí, kraj to akceptoval.