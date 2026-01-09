Problémy s průjezdem vlaků v Roudnici skončí, železničáři upraví kritické místo

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:32aktualizováno  15:32
Správa železnic (SŽ) upraví průjezd vlaků pod opravovaným mostem v Roudnici nad Labem na Litoměřicku, kde lokomotivy opakovaně poškodily trakční vedení. Železničáři odstraní takzvanou hákovnici a místo ní nainstalují speciální teflonové tyče. Kvůli tomu budou mít vlaky příští týden v úterý a ve středu výluku.
Historický silniční most přes Labe je v těsné blízkosti železniční stanice Roudnice nad Labem.

foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Špindlerův most v Roudnici na Labem je kvůli rekonstrukci zavřený od začátku loňského března. Hákovnice byla použita osmnáckrát, naposledy ve středu, uvedl mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda. Celkem místem projelo od začátku oprav přibližně 52 tisíc vlaků, dodal.

Šestnáctkrát stržená trolej v Roudnici. Naše chyba to není, hájí se strojvůdci

Provoz na koridoru se zastavil, když strojvedoucí včas nestáhl sběrač, který pak zachytila hákovnice. „Šlo o krajní řešení, kdyby hákovnice nezasáhla, mohli by lidé na mostě utrpět úraz elektrickým proudem,“ uvedl Gavenda. Most využívají chodci a pohybují se na něm zaměstnanci stavební firmy.

SŽ kvůli opakovaným mimořádným událostem ve stanici zavedla některá nadstandardní opatření. Na nutnost stáhnout sběrač jsou všichni strojvedoucí telefonicky upozorňováni před vjezdem do úseku, od poloviny loňského listopadu je povinnost dále zvýrazněná blikajícími návěstidly. Současně je v místě snížena rychlost na 50 kilometrů v hodině, aby měl strojvedoucí více času na reakci.

Trať přes Roudnici je velmi vytížená, jezdí po ní osobní vlaky, rychlíky i mezinárodní spoje. V případě poškození troleje nebo sběrače lokomotivy nabíraly vlaky zpoždění i dvě hodiny. Některé spoje České dráhy rušily, náhradní autobusová doprava nestačila.

Porucha trakčního vedení v Roudnici znovu ochromila koridor mezi Prahou a Ústím

Nové řešení spočívá podle Gavendy v rozsáhlejších úpravách trolejového vedení s využitím speciálních teflonových tyčí. „Na zavedení úpravy je Správa železnic technicky připravená, na úterý a středu příštího týdne jsou už také naplánované výluky pro instalaci,“ uvedl mluvčí SŽ.

Původní termín dokončení dílčích prací na mostě, kvůli kterým platí omezení na železnici, byl konec loňského roku. Podle Ústeckého kraje, který je investorem stavby, se termín posunul na 31. březen. Proto Správa železnic přišla s řešením v podobě teflonových tyčí, kraj to akceptoval.

