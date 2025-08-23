Zábavné rozloučení s prázdninami čeká děti i rodiče v neděli 24. srpna v Roudnici nad Labem. Na místním letišti proběhne akce Prázdniny odlétají, která odstartuje v 10 hodin.
Děti se mohou těšit na pohádku Vyprávění ovčí babičky v podání Sváťova dividla, ve 12 hodin dorazí oblíbená Balónková Evička, která motá balónky do všemožných tvarů, a ve 14 hodin pobaví malého i velkého diváka show Bobík a kamarádi na výletě.
Chybět nebudou ani soutěže, ukázky letecké techniky či simulace autonehody s ukázkou vyprošťování v podání Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
Vstup je zdarma.