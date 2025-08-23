Roudnice zve na rozloučení s prázdninami

Autor: mač
  9:59
Děti se mohou těšit na soutěže, pohádku či ukázky letecké techniky.

Zpráva z vašeho okresu

Zábavné rozloučení s prázdninami čeká děti i rodiče v neděli 24. srpna v Roudnici nad Labem. Na místním letišti proběhne akce Prázdniny odlétají, která odstartuje v 10 hodin.

Děti se mohou těšit na pohádku Vyprávění ovčí babičky v podání Sváťova dividla, ve 12 hodin dorazí oblíbená Balónková Evička, která motá balónky do všemožných tvarů, a ve 14 hodin pobaví malého i velkého diváka show Bobík a kamarádi na výletě.

Chybět nebudou ani soutěže, ukázky letecké techniky či simulace autonehody s ukázkou vyprošťování v podání Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

Vstup je zdarma.

Drogy i celostátně hledaní, policie si posvítila na řidiče v Praze. Padaly pokuty

Policisté v pátek podnikli rozsáhlou kontrolní akci řidičů v Praze. Mimo jiné se zaměřili na alkohol, drogy či celostátně hledané. První prohřešky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Již během první...

23. srpna 2025  9:52

