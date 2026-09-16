Roudnické kino Sokol se promění v kulturní a kreativní centrum

Autor: ČTK
  11:48aktualizováno  11:48
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Historické kino Sokol v Roudnici nad Labem čeká rozsáhlá rekonstrukce za více než 112 milionů korun. Tělocvičná jednota Sokol chce v budově do roku 2028 zřídit kulturní a kreativní centrum s multifunkčním sálem, hudební zkušebnou a nahrávacím studiem, coworkingovým zázemím, technologickou dílnou a komunitní kavárnou. ČTK o tom informovala mluvčí České obce sokolské Johana Homolová.

Rekonstrukce se zaměří především na vnitřní prostory, technickou infrastrukturu a zázemí. Její součástí bude instalace nového vytápění, vzduchotechniky, akustické úpravy a další vybavení. "Rekonstrukce budově vrátí její původní společenský význam, avšak v moderním pojetí přizpůsobeném potřebám 21. století," uvedla Homolová.

Starosta Tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem Jakub Vysoký řekl, že cílem je z kina vytvořit otevřenou platformou pro kulturní produkci, uměleckou tvorbu, vzdělávání a komunitní život. "V současnosti tady velmi citelně chybí středně velký prostor pro kulturní akce, který by doplnil stávající nabídku menších i velkých sálů," uvedl. Podle něj má prostor sloužit například k promítání filmů, přednáškám, koncertům a veřejným debatám, ale i pro vzdělávání a komunitní aktivity.

Náklady na projekt jsou odhadovány na více než 112 milionů korun. Z evropského Operačního programu Spravedlivá transformace získal Sokol dotaci až 94,65 milionu korun, která má pokrýt 85 procent nákladů. Město poskytne investiční dotaci 12 milionů korun. Podle Homolové je součástí majetkové dohody mezi radnicí a Sokolem také prodej pozemků pod sportovní halou, které přejdou z vlastnictví Sokolů do majetku města.

Budova kina byla slavnostně otevřena 25. prosince 1927. Návrh vytvořil architekt Kamil Roškot, žák Jana Kotěry a jeden z průkopníků moderní české architektury. Funkcionalistický objekt měl původně promítací sál pro 390 diváků. Sokolové kino vybudovali mimo jiné jako způsob, jak získat stabilní příjem pro stavbu nové tělocvičny.

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