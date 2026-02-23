Město ze svého rozpočtu vyčlenilo na nápady obyvatel milion korun, celá suma bude využita právě na obnovu kašny.
Obyvatelé navrhovali také úpravu Karlova náměstí, rozšíření hřiště v Zámeckém parku či vodní prvky v parku Josefa Hory.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Město ze svého rozpočtu vyčlenilo na nápady obyvatel milion korun, celá suma bude využita právě na obnovu kašny.
Obyvatelé navrhovali také úpravu Karlova náměstí, rozšíření hřiště v Zámeckém parku či vodní prvky v parku Josefa Hory.
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...
Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky hodin přímých přenosů. Dnes se sportovci postaví na sport na posled. Součástí program je i závěrečný...
Na dvou místech v Kyjovském údolí, které je součástí Národního parku České Švýcarsko, mají turisté nově k dispozici lékárničky se základním vybavením.
Chomutovští policisté chytili zloděje, který má na svědomí sérii krádeží lyžařského vybavení ve skiareálu na Klínovci, ke kterým došlo od konce loňského roku do poloviny ledna.
Celkem 527 lidí hlasovalo o návrzích v rámci 2. ročníku participativního rozpočtu s názvem Roudnice na vlně. Mezi osmi projekty uspěla oprava kašny a altánu v Tyršově parku.
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Vchod a recepce v budově radnice, která se nachází v ulici Pod Nemocnicí v Lounech, se po několikaměsíční opravě opět otevřely veřejnosti.
Pracoviště CzechPoint v budově mosteckého magistrátu nabízí novinku, zájemci zde mohou získat výpis z Centrálního registru zbraní.
Teplický magistrát chystá rozsáhlé stavební úpravy v Trnovanské ulici, jejichž cílem je zlepšení dopravní situace a výrazné navýšení počtu parkovacích míst ze současných 71 na 135. Projekt zároveň...
Řemeslné dílny, které bude využívat Dům dětí a mládeže (DDM), vzniknou v bývalých jeslích v ústecké části Střekov.
Důležité povolení získalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) které připravuje stavbu silnice I/56, což je obchvat Hlučínska. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal souhlasné stanovisko k posouzení...
Americký raper Pitbull plánuje během svého londýnského vystoupení vytvořit oficiální světový rekord. Pokus se uskuteční 10. července v rámci festivalu BST Hyde Park a jeho cílem je shromáždit...
Blanenská, Kuřim, okres Brno-venkov
13 000 Kč/měsíc
Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...
Případ šest lidí obžalovaných kvůli zakázce na stavbu parkovacího domu v Pardubicích dnes začne projednávat okresní soud. Mezi obžalovanými jsou i bývalý...