Rozhledna na vrchu Jitrovník ve Šluknově na Děčínsku se otevře v září

Šluknov na Děčínsku zahájil výrobu rozhledny, která se po více než 120 letech vrátí na vrch Jitrovník. Původní rozhlednu dnes připomínají dva kotevní bloky, které kdysi sloužily pro upevnění lana zajišťujícího stabilitu někdejší stavby. Otevření město s Klubem českých turistů chystá na 26. září. Do budoucna chce radnice pod kopcem postavit parkoviště. Rozhledna vyjde asi na 13 milionů korun. ČTK to řekl vedoucí odboru rozvoje a životního prostředí na městském úřadě Martin Chroust.
V současnosti vzniká ocelová nosná konstrukce rozhledny. "Není to typická stavba, která by se odehrávala na jednom místě. Většina výroby probíhá v hale, kde se rozhledna připravuje, a na samotném vrcholu se uskuteční pak jen montáž," řekl Chroust. Zatím jde všechno podle plánu. Chroust ocenil dobrou přípravu projektu.
Nedaleko vrcholu 510 metrů vysokého kopce se lidé mohou podepisovat a psát vzkazy do zápisníku umístěného v dřevěné skříňce na stromě. Kromě Čechů výškový bod zdolávají často také Němci či Poláci. "Otevření se uskuteční u příležitosti mezinárodního pochodu ze tří stran," přiblížil Chroust zářijové otevření rozhledny. V předstihu město upraví zeleň.
V uplynulých letech se ve městě rozšířila síť turistických tras. K budoucí rozhledně se výletníci dostanou i po místní turistické trase. Pod Jitrovník je trasa značená žlutými značkami, kterou Klub český turistů prodlouží až k nové stavbě. Obecně je síť tras ve Šluknově podle Chrousta téměř hotová. Poslední část, která zájemce provede pro sakrálních památkách, přibude v letošním roce.
Kotevní bloky na vrchu město ponechá. U rozhledny zůstane také zápisník. Původní dřevěnou rozhlednu bude připomínat i dřevěné obložení, které bude kolem nové konstrukce. Jiná bude její výška. Rozhledna z roku 1888 měla 24 metrů, nový cíl pro výletníky bude o sedm metrů vyšší. Ačkoli po kůrovcové kalamitě z kdysi hustě zalesněného kopce stromy v uplynulých letech z větší části zmizely, při navrhování rozhledny se počítalo s jejich návratem. Výhledy do širokého okolí tak mají návštěvníky těšit i za desítky let, až se lesní porost opět obnoví. Chroust slibuje pohledy od Sněžky až po Klínovec.
Původní rozhledna zanikla po vichřici v roce 1903. Konstrukce z pozinkované oceli slibuje životnost nejméně 70 let. Eliptickou konstrukci navrhl architekt Tomáš Beneš.
Cestou na budoucí rozhlednu budou moci výletníci zahlédnout zbytky Vogelovy boudy. Restauraci dal postavit v roce 1888 Johann Vogel. Později budova sloužila jako rekreační středisko. V roce 1998 vyhořela a od té doby chátrá.