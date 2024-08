Pumu odpálíme z opancéřovaného auta, vše jsme propočítali, líčí pyrotechnik

„Ještě jsme dnes dodělali boční zabezpečení v místě a pískem obložili nedalekou prázdnou a vybydlenou budovu,“ popisuje poslední dění v Orlenu Karel Čadil, šéf Pyrotechnické služby Policie České republiky.

Povedlo se všechno podle plánu? Je nachystán řízený odstřel?

Ano, vše je připraveno. Sarkofág stojí, celý překryv nad pumou je hotov.

Proč jste zabezpečovali na poslední chvíli nedalekou vybydlenou budovu?

Tady nechceme, aby se jí nekontrolovaně přehnala tlaková vlna a různě se tam odrážela nebo jí proletěla a vrátila se nám zpátky. Celkem jsme nakonec použili 580 big bagů písku, v každém je kubík. Je to víc, než jsme původně předpokládali, ale chceme mít jistotu, že jsme nic nepodcenili. Výborně nám pomáhají muži z Hasičského záchranného sboru v Hlučíně.

Z toho mi vyplývá, že jste ani v půdě okolo nalezené pumy nic nenašli, že? Strachovali jste se, že tam mohou být třeba další nálože.

Nic tam není. Či spíše v okruhu pětatřiceti padesáti metrů nic není. Dál už nemůžeme pátrat, to bychom tu také mohli být měsíce a měsíce. Areál byl mnohokrát bombardován, jasné je, že tu další pumy někde budou, ale co šlo, to jsme v okolí prohledali.

Jak přesně bude vypadat zítřejší odpal nebezpečné nálože?

Zítra k pumě dáme rozbušky, dva muži si sednou do pancéřovaného vozu Triton, ostatní pyrotechnici půjdou na bezpečné území. Ti dva pak rozbušky aktivují.

Co vám dal týden propočtů a práce v areálu Orlenu?

Takhle velkých pum, ale jiného typu, likvidujeme kolem deseti ročně, menších kolem dvaceti, ale tak velký zásah s takovými přípravami jsme ještě neměli. Je to pro nás ohromná zkušenost a posune nás to v práci dál.

Nestálo by za to udělat nějaký velký a systematický pyrotechnický průzkum v rafinerii, aby k podobným událostem už nedocházelo?

Ale ten průzkum přece probíhá. Při každé stavbě, při každých výkopových pracích v areálu pyrotechnický průzkum systematicky a pečlivě běží, jinak to ani udělat nejde. Vždyť tady může být neodhadnutelné množství pum. Stovky? Nebo víc? Pokud si jen rychle vzpomínám, tak jsme tu zasahovali v roce 2015, 2021 a jsme tu zase. Je velká pravděpodobnost, že sem budeme jezdit i dál, vždyť těch náletů na německou rafinerii syntetického benzínu byla za války řada.