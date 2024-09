Neúspěch to není. Vládní kandidáti skončili za mnou, říká poražený komunista

Měl jste nakročeno do Senátu a do druhého kola jste vstupoval jako favorit. Co vám chybělo k úspěchu?

Nemyslím si, že prohra v druhém kole znamená neúspěch. V prvním kole jsem porazil politiky vládních stran, konkrétně pana Jiřího Kulhánka (ODS) a pana Štefana Drozda (STAN). Je smutné, že o senátorovi za volební obvod Chomutov rozhodlo pouhých šest procent voličů (rozdíl mezi vítězem Přemyslem Rabasem a Komínkem byl 765 hlasů, tedy necelých šest procent, pozn. redakce). To ukazuje, že nespokojenost veřejnosti s politikou je tak velká, že lidé ani nechodí k volbám, což je velmi znepokojivé.

Jaký vliv mělo na výsledek voleb to, že pan Kulhánek z ODS podpořil Přemysla Rabase? Po prvním kole mu vyjádřil podporu se slovy, že je mu milejší než „ředitel autobusu z KSČM“.

Překvapilo mě, že pan Kulhánek, který se vždycky prezentuje jako moudrý a rozvážný politik, se takto vyjádřil na mou adresu. Zřejmě se ho velmi dotklo, že jsem ho v prvním kole porazil a snížil se k takové invektivě, která mně ovšem nevadí. Nestydím se za to, že řídím autobus. (Je předsedou představenstva Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova. Příležitostně jezdí jako řidič autobusu a trolejbusu, pozn. redakce.)

Jak vidíte pozici Stačilo! na politické scéně?

To si netroufám říci, to je na zvážení vedení strany. Pravdou je, že jsme se po šesti letech posunuli. Svědčí o tom výsledky v krajských volbách (Stačilo! získalo v krajských volbách v Ústeckém kraji pět mandátů, před čtyřmi lety měli komunisté čtyři mandáty, pozn. redakce). Poprvé po šesti letech jsme dostali šanci vrátit se do Senátu.

Jde o rehabilitaci levice? Je projekt Stačilo životaschopný i pro další volby do parlamentu?

Určitě ano. Je potřeba zvážit co dál a „neskládat zbraně“.

Volební účast v senátních volbách byla nízká, ke druhému kolu přišlo 13,57 procenta voličů a voliček. V prvním kole to bylo 23,35 procenta. Nebyla by podle vás efektivnější jednokolová volba?

To je téma, o kterém jsem mluvil už několikrát. Kromě prezidentské volby a senátních voleb jsou ostatní volby v České republice jednokolové a mělo by to být sjednoceno. Domnívám se, že jednokolová volba by byla efektivnější, levnější a objektivnější.