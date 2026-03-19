„Na Dymníku by měla vzniknout síť čtyř tras – tři sjezdové a jedna stoupací. Projekt vychází ze zkušeností českých trailových center a je připravován podle mezinárodních standardů,“ uvedl rumburský mluvčí Petr Číla.
Vůbec nejdelší bude modrý trail, měřit má více než dva kilometry. S převýšením 112 metrů zároveň půjde o nejjednodušší a nejpřístupnější trasu vhodnou i pro děti a začátečníky. Na cyklisty zde budou čekat plynulé zatáčky či třeba terénní vlny.
O něco náročnější bude červený trail. „Nabídne techničtější pasáže, menší skoky, kamenité úseky a různé terénní prvky, které umožní zvolit klidnější i sportovnější styl jízdy,“ popsal Číla. Délka trasy bude 1,9 kilometru a převýšení 128 metrů.
Černý trail bude pro zkušené cyklisty. „Využije přirozený terén Dymníku – skalní výchozy, balvany a prudší svahy,“ nastínil mluvčí s tím, že součástí budou i lávky či dřevěné prvky. Náročná stezka bude dlouhá 380 metrů, převýšení má činit 33 metrů.
Na vrchol Dymníku pak budou moci cyklisté vyšlapat po stoupacím trailu. Neměl by se křížit s turistickými trasami, nabídne tak bezpečnou jízdu.
„Celkem tak vznikne více než pět kilometrů upravených tras, které doplní stávající turistickou infrastrukturu v okolí rozhledny na Dymníku. Projekt má přilákat nejen místní cyklisty, ale i návštěvníky regionu a nabídnout nový způsob aktivního trávení volného času,“ přiblížil Číla.
Náklady jsou odhadovány na 3,5 milionu korun, přičemž město na projekt získalo dotaci od Ústeckého kraje ve výši 2,3 milionu korun.
„V současnosti probíhá příjem nabídek na zhotovitele, a to do 24. března. Po jejich vyhodnocení bude vybrána firma, která traily vybuduje,“ uvedl Číla. Podle zadávací dokumentace je předpokládaný termín zahájení stavby letošní květen, hotovo má být do 31. srpna.