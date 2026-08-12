Návrat i po půl století. Lesy u Rumburku po kalamitě znovu lákají vzácné druhy

Ostříži se v lokalitě objevili dokonce po dlouhých 49 letech. První pár zde zahnízdil v roce 2024, další dva loni a letos už šlo dokonce o tři páry. O jejich klid se starají pracovníci rumburské správy státního podniku Lesy ČR a místní ornitologové, kteří dlouhodobě spolupracují na monitoringu vzácných ptačích druhů.
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Podle ornitologa Václava Šeny se chráněné druhy v oblasti usídlily díky druhově pestřejším a odolnějším obnoveným lesům. „Borovice na kůrovcových pasekách přilákaly také krkavce, kteří na nich s oblibou hnízdí. Jejich prázdná hnízda pak následně využívají právě vzácní ostříži. Vlastní si totiž nestaví,“ vysvětlil Šena.
Ornitologové pak ve spolupráci s lesáky také před několika dny okroužkovali letošní mláďata včelojeda lesního.
„Propojujeme lesnické hospodaření s ochranou přírody, což je ideální pro zachování mnoha živočišných druhů v českých lesích. I díky úzké spolupráci s odborníky se tu podařilo včelojedům vyvést už druhou generaci,“ přiblížil zástupce lesního správce Jakub Šulák.
Odborníci rovněž sledují pohyb i způsob života těchto dravců z čeledi jestřábovitých. Ze speciálního sledovacího zařízení tak zjistili, že loni na podzim místní pár včelojedů spolu s mládětem migroval do Afriky, aby se na jaře opět vrátil do lesů v okolí Rumburku, byť v neúplné sestavě.
„Samec zimoval na Mali a podle záznamů z připevněného takzvaného solárního loggeru na jaře uletěl 4 160 kilometrů. Samice přečkala zimní měsíce v Nigérii, asi dva a půl tisíc kilometrů od samce, a cestou zpět uletěla 6 700 kilometrů. Mládě přezimovalo sto kilometrů od matky a zatím v teplých krajích zůstává,“ poznamenal ornitolog Šena.