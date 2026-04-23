Rumburk na Děčínsku schválil vyhlášku zakazující ve městě hazard

Rumburk na Děčínsku schválil vyhlášku zakazující ve městě provoz hazardních her. Navrhla to opozice. Poslední provozovna má licenci do konce března 2029, což vyhláška zohledňuje. Zákaz heren a kasin požadovala i místní iniciativa Hlas Rumburku, která argumentovala tím, že hazard ve městě přispívá k vyšší kriminalitě a problémům s narkomany a opilci. Starosta Martin Hýbl (ANO) dnes ČTK řekl, že problém ve městě je komplexní a nemyslí si, že by ho vyhláška vyřešila.
Vyhlášku schválili zastupitelé na úterním zasedání. Pro bylo v tajném hlasování 12 zastupitelů, tři byli proti a sedm se zdrželo. Starosta tajné hlasování zdůvodnil tím, že někteří zastupitelé mají vazby na provozovatele hazardních her. Uvedl, že hlasování mohlo skončit bez výsledku. Pokud by se zdrželo větší množství zastupitelů, nebylo by přijato žádné usnesení. "Takhle byla jistota, že se vyhláška buď schválí, nebo neschválí," doplnil Hýbl.
Návrh vyhlášky zakazující hazard dostali zastupitelé už v březnu. Tehdy to bylo jen pár dnů před zasedáním. Hýbl řekl, že se zastupitelstvo muselo nejprve sejít a celou věc projednat, proto se přesunulo projednání vyhlášky na duben. Mezitím místní iniciativa posbírala podpisy, aby zastupitelům mohla předat žádost o projednání úplného zákazu hazardu. Podobnou problematikou se tak zastupitelstvo v úterý zabývalo dvakrát.
Iniciativu vede Vojtěch Jánský. Podle něj přivádí herny do města kriminalitu, zhoršují problémy s narkomany a opilými lidmi. Jak uvedl na facebooku, sám má s podobnými obyvateli města negativní zkušenost. Podotkl, že na náměstí jsou tři herny, ve městě je pak ještě jedna další. Lidé v nich jsou podle něj pod vlivem drog a alkoholu a na náměstí se chovají neukázněně. Podotkl, že jedním z protiargumentů může být to, že město přijde o příjem z hazardu. "Město má v současné době z těhle heren cca sedm milionů (korun) ročně," řekl Jánský, podle kterého přitom radnice vynakládá peníze na městskou policii, programy na prevenci kriminality nebo na následky vandalismu. "Není tady absolutně jeden rozumný argument, aby se hazard ve městě zachoval," dodal.