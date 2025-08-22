Spoustu muziky různých žánrů a pestrou zábavu pro malé i velké nabídnou v sobotu 23. srpna Slavnosti města Rumburk, které se budou konat od 10 hodin v parku Rumburské vzpoury.
Na pódiu se vystřídají zpěvačka Ellie z dívčí skupiny Lollipopz, revivalové kapely The Beatles a Kiss, kapely Blue Cimbal s Bárou Basikovou, Čechomor, zpěvák Petr Kolář či rapper Rohony a spousta dalších.
Pro děti budou připraveny kolotoče, skákací hrad či jízda na ponících.
Plné vstupné je 100 a snížené 50 korun, děti do 120 centimetrů neplatí.