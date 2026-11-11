Rumburská poliklinika je zrekonstruovaná, otevřít by se měla do konce roku

Krajská zdravotní (KZ) dokončila rekonstrukci polikliniky Nemocnice Rumburk, která slouží obyvatelům Šluknovského výběžku. Budova z 30. let minulého století prošla zásadní opravou poprvé od svého vzniku. V objektu budou soustředěny odborné ambulance, ordinace praktických lékařů i další zdravotnické služby. Poliklinika by se měla otevřít do konce letošního roku, nyní se čeká na kolaudaci. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci Krajské zdravotní, Ústeckého kraje a města Rumburk.
Stavební práce začaly v dubnu 2025 a skončily letos na konci října. Některé ambulance se loni v lednu kvůli rekonstrukci přestěhovaly do náhradních prostor v Podhájí. Náklady na rekonstrukci činily bezmála 220 milionů korun, dalších zhruba 7,7 milionu stála zdravotnická technika a vybavení, řekla mluvčí KZ Miloslava Kučerová. Projekt financoval Ústecký kraj prostřednictvím Krajské zdravotní.
Budova má nové vytápění, rozvody vody, odpadů a elektroinstalaci. Zcela se změnila střecha, okna, podlahy i stropy. Součástí prací byly také instalace vzduchotechniky a centrální rozvody medicinálních plynů. Poliklinika je nyní bezbariérová díky novému výtahu, všechny prostory jsou klimatizované. Zvýšil se také počet parkovacích míst. Stavbaři se při rekonstrukci potýkali s podzemní vodou a potokem, který protéká pod budovou. "K tomu jsme se postavili čelem a mou radostí je říct, že tu vodu, která tady teče, dokážeme smysluplně využít pro provoz tohoto objektu," řekl Karel Složil, generální ředitel a jednatel společnosti IR.Construction.
V přízemí budou ordinace praktických lékařů, v prvním patře rehabilitace a dětská ambulance. Ve druhém patře najdou pacienti rentgen, chirurgii, internu a neurologii, ve třetím gastroenterologii, gynekologii a dětskou ergoterapii. Součástí polikliniky budou také specializované ambulance, například diabetologická, endokrinologická nebo paliativní péče. Nový rentgen umožní pacientům absolvovat běžná vyšetření přímo v budově, bez nutnosti dojíždět do nemocnice.
Nový rumburský starosta Petr Číla (STAN) označil zdravotnictví za jednu z priorit města. Radnice chce podle něj dál usilovat o zachování dostupné zdravotní péče v regionu, mimo jiné dětské pohotovosti. Ta má od ledna fungovat od pátku do neděle, město se snaží zachovat alespoň částečný provoz také v pondělí a ve čtvrtek.
Vedle polikliniky chce město řešit také budoucnost rumburské nemocnice. Ta se v poslední době potýká s omezením některých zdravotnických služeb, mimo jiné kvůli nedostatku personálu. Krajská zdravotní, která nemocnici provozuje, a město se zabývají možnostmi, jak v regionu zachovat dostupnou zdravotní péči a jak nemocnici dál rozvíjet, řekl Číla. Krajský radní pro zdravotnictví Radim Lajbl (ANO) uvedl, že chce kraj zadat studii, která se bude zabývat možnostmi rekonstrukce rumburské nemocnice. Podle něj půjde o další pokus o její obnovu.