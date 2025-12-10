Děčín opět otevře Růžovou zahradu, barokní skvost opravovali přes dva roky

Vladěna Maršálková
  6:42aktualizováno  6:42
Po více než 2,5 roku trvající rekonstrukci se v neděli 14. prosince návštěvníkům opět otevře Růžová zahrada na děčínském zámku. Nově zpřístupněné budou bašty s výhledem do Křížové ulice, severní průchod sala terreny zase ožil freskovou výmalbou a před samotnou salou přibyly vodní prvky včetně tryskající sochy Neptuna.
Růžová zahrada na děčínském zámku (prosinec 2025)

Růžová zahrada na děčínském zámku (prosinec 2025) | foto: ČTK

Růžová zahrada na děčínském zámku (prosinec 2025)
Růžová zahrada na děčínském zámku (prosinec 2025)
Růžová zahrada na děčínském zámku (prosinec 2025)
Růžová zahrada na děčínském zámku (prosinec 2025)
16 fotografií

Jednu z nejcennějších barokních zahrad v Česku zdobí i zrestaurované barokní vázy, nové niky, treláže, lavičky a osvětlení. Úpravou podlahy v sale vynikla původní freska.

„Součástí rekonstrukce byla i rozsáhlá obnova výsadby – historické růže doplnily cibuloviny, keře a letničky, které dodají zahradě barvy v průběhu celého roku. Původní růže zůstávají v jižních zahradách,“ popisuje mluvčí Děčína Luděk Stínil.

Obnova zahrady, která se vrátila do barokní podoby ze 17. století, začala v roce 2023 a stála 48,6 milionu korun. Je součástí rozsáhlejšího projektu, který zahrnuje také rekonstrukci Dlouhé jízdy neboli přístupové cesty k zámku a sala terreny a u nějž jsou celkové náklady 94 milionů.

„Město Děčín část financuje dotací ve výši 82 milionů korun,“ uvádí Stínil.

Plán s betonem by ohrozil stabilitu zdí. Dlouhá jízda v Děčíně tak bude dlážděná

Zahrada se veřejnosti poprvé otevře během adventního trhu, a to od 10 do 17 hodin. Vstupné bude zdarma. „V dalším týdnu zámek plánuje také komentované prohlídky,“ dodává Stínil.

V posledním předvánočním týdnu pak budou připraveny komentované procházky Dlouhou jízdou a Růžovou zahradou s kurátorem děčínského zámku a jeho ředitelkou Miroslavou Poskočilovou. Na ně bude nutná rezervace.

Novinkou po rekonstrukci je podle Poskočilové vstup do zahrady buď přes turniket severními cestami, nebo přímo z prvního nádvoří.














