Růžová zahrada v Děčíně se 700 růžemi bude od víkendu přístupná celoročně

Obnovená Růžová zahrada v areálu děčínského zámku bude od soboty celoročně přístupná veřejnosti. Zahrada se vrátila do barokní podoby ze 17. století. Návštěvníci se mohou těšit na 700 růží, z toho 25 pnoucích a 26 stromkových. Ostatní keře jsou záhonové. Na první jarní den si zámek přichystal navíc dvě komentované prohlídky, které zahradu představí v její nové podobě. ČTK o tom informovala ředitelka zámku Miroslava Poskočilová.
Poprvé po stavebních pracích měli návštěvníci možnost nahlédnout do zahrady loni v prosinci. Otevřela se jim na jeden den a přilákala mnoho zvědavých výletníků. Součástí programu byly komentované prohlídky Dlouhé jízdy, tedy příjezdové cesty k zámku, a samotné zahrady. Ty vedla ředitelka zámku společně s kurátorem, kteří návštěvníkům přiblížili historii zámeckých prostor i náročný proces jejich obnovy. Rekonstrukce Růžové zahrady byla součástí projektu opravy Dlouhé jízdy a zahradního sálu v součtu za zhruba 120 milionů korun. Dotace pokryje přes 80 milionů korun.
Celoroční vstup do zahrady umožní platební turniket. Růžová zahrada je zahrnutá do třetího prohlídkového okruhu Barokní perly děčínského zámku. Návštěvníci za prohlídkový okruh zaplatí 160 korun, vstup do zahrady je vyjde na 40 korun. Prohlídky, které představí zahradu v nové podobě budou i v letní sezoně. Prostory zahrady kromě úhledných záhonů doplňují sochy, vázy a fontány.
Oprava Dlouhé jízdy a Růžové zahrady začala v roce 2023. Předcházela jí úprava Jižních zahrad a glorietu, což je raně barokní nezastřešená stavba se sochami, lvy a erby. "Další investicí by měla být rekonstrukce zahradnického domku, která závisí na možnosti přijetí investiční dotace," uvedla Poskočilová. Nyní se čeká na vyhodnocení žádosti.