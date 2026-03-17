Potopená loď, nabrání na kapotu. Porybní se v práci bojí, musí měnit strategii

Miroslava Strnadová
  5:32aktualizováno  5:32
Útoky na rybářskou stráž nabývají na brutalitě a kontroly se mění v nebezpečné incidenty. Okresní soud v Chomutově nedávno řešil dva případy. V prvním agresor strážce zmlátil dřevěným klackem, vyhrožoval mu a potopil mu loď. V druhém pytlák nabral kontrolora na kapotu vozu a ohrožoval ho nožem. Soud útočníkům uložil podmínky. Podle rybářského svazu jsou však podobně mírné tresty neadekvátní.
ilustrační snímek | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Pokud je útok na úřední osobu, kterou člen rybářské stráže je, trestán opakovaně podmínkou, pro některé jedince to nemusí být dostatečně motivující, aby se takového jednání vyvarovali,“ sdělil mluvčí Severočeského rybářského svazu Jan Skalský, který je sám rybářským strážcem.

V prvním výše zmíněném případu obžalovaný nejprve potopil porybnému loď. Druhý den mu propíchal gumy u auta a vše vyvrcholilo fyzickým napadením a výhrůžkami. Důvodem útoku byla msta, protože strážce útočníkovi předtím zabavil povolenku k lovu, jelikož chytal na menší nástrahu, než dovolují pravidla. Soud útočníka uznal vinným ze tří trestných činů: vydírání, násilí proti úřední osobě a výtržnictví.

„Za tyto trestné činy byl obžalovanému uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání tří let, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu pěti let za současného vyslovení dohledu,“ uvedla mluvčí soudu Gabriela Petrásková Hüttlová s tím, že rozsudek, který padl v únoru, zatím není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro odvolání.

V druhé kauze šlo o cizince, který pytlačil u vodní nádrže u Zaječic na Chomutovsku. Členovi rybářské stráže, který po něm chtěl vidět povolenku, se nejprve pokusil ujet autem. Porybného nabral na kapotu, a protože dál nemohl jet, vystoupil z automobilu a vytáhl nůž. Kontrolor ustoupil a cizinec odjel. Policistům se ho později podařilo dopadnout.

Okresní soud v Chomutově agresora minulý rok potrestal dvěma roky vězení s podmíněným odložením na zkušební dobu tří let. Tento verdikt je pravomocný.

K rybářům, kteří napadnou strážce, je rybářský svaz nekompromisní a ukládá nejpřísnější kárné opatření, které může udělit. „Napadení rybářské stráže se rovná vyloučení ze svazu, případně celoživotní zákaz rybolovu na svazových revírech,“ upozornil Skalský.

Kvůli zhoršující se situaci u vody Severočeský územní svaz změnil strategii. Zatímco dříve na dodržování pravidel dohlíželi hlavně dobrovolníci ve svém volném čase, dnes do terénu vyrážejí profesionálové, kteří se na obchůzky k vodním plochám vydávají častěji. Kontroly jsou tak systematičtější. Jejich počet se zvýšil z jednoho na pět a jejich působnost se rozšířila z Nechranic a Poohří i na Polabí a Liberecko.

„Rybářská stráž vyráží do terénu vybavena audiovizuálními zařízeními. Pokud je jednání nahráno na kameru, končí situace ‚slovo proti slovu‘,“ popsal mluvčí Skalský.

Kromě kamer se strážci stále častěji vybavují také ochrannými pomůckami pro sebeobranu, někteří v rizikových oblastech i zbraní. Strážci se také snaží chodit minimálně ve dvou.

Za loňský rok Severočeský rybářský svaz řešil 240 přestupků. Podle Skalského je to o devatenáct víc než v předchozím roce. Připouští, že nárůst může být i důsledkem zvýšených kontrol.

Mezi nejčastějšími přestupky je lov mimo povolenou dobu či nezapsání přisvojených úlovků. Častým nešvarem je to, že rybáři nejsou u svých udic. Strážcům se také podařilo přistihnout 55 pytláků. Přestupky páchají častěji tuzemští rybáři. „Z celkového počtu tvořili tuzemští obyvatelé 76,3 % přestupců a zbytek cizinci,“ dodal Skalský.

