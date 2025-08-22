Odpoledne plné smíchu, soutěží a neobvyklých plavidel slibuje akce Neckyáda aneb plav na čemkoliv, která se v sobotu 23. srpna koná v Zabrušanech na Teplicku.
U rybníka Heřman začne ve 13 hodin prezentace posádek a jejich lodních výtvorů, samotný závod pak odstartuje ve 13.30 hodin. Na návštěvníky čeká také bohatý program, soutěže pro děti i dospělé, surf simulátor, airsoft, skákací hrad, pěnová show od hasičů i malování na obličej.
O hudební program se postarají kapely Burma Jones, Celest a Charles a Žlutý Pes.
Vstupné se neplatí.