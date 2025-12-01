Rybník v Habrovanech prochází velkou opravou

Rybník v Habrovanech na Ústecku projde kompletní rekonstrukcí. Povodí Ohře, které vodní plochu spravuje, už dokončilo přípravné práce, během kterých se odtěžilo se dřevo v okolí nádrže. Náklady jsou vyčísleny na 4,7 milionu korun bez DPH.

„Samotná oprava zahrnuje usazení požeráku, tedy vypouštěcího zařízení rybníka, jež slouží k regulaci jeho hladiny a k jeho vypuštění a odbahnění a úpravu dna rybníka, během kterého se odtěží 1 880 metrů krychlových usazenin. Dále se dosype a vyrovná jak koruna hráze, tak i tzv. návodní svah a vzdušní svah. Nová bude spodní výpust, upraví se vtoková část, která bude opevněna těžkým kamenným záhozem a postaví nový bezpečnostní přeliv o délce 7,5 a výškou 0,5 metru,“ sdělila mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Po rekonstrukci, která by měla být hotová příští rok v červnu, bude podle Zikešové by měla nádrž o objemu 6 300 metrů krychlových vody sloužit hlavně k zadržování vody v krajině.

„Rekonstrukce je řešena s důrazem na odolnost a trvanlivost konstrukcí. Byla navržena tak, aby nerušila krajinný ráz, vodní dílo se totiž nachází v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří,“ dodala Zikešová.

