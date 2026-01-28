Denně se v hale přelisuje deset dvojkolí, ročně jich bude 2 tisíce až 2 500. „Je to poslední dovednost, která nám chyběla,“ řekl ředitel společnosti Martin Vošta. Česká firma tím završila proměny areálu v Podmoklech, jehož historie sahá k roku 1871. V hale bude technologie za 100 milionů korun ovládat šest nebo sedm zaměstnanců. „Sáhli jsme po našich zkušených pracovnících,“ podotkl Vošta.
V hale, která se začala stavět loni v únoru, se využívá ultrazvuk, indukční demontáž disku dvojkolí a další moderní stroje. Na investici získala firma dotaci z Evropské unie.
„Museli jsme se přizpůsobit trhu a tomu, že je menší rozsah zakázek. Loni děčínskou opravnou prošlo 3 048 vozů, dalších tisíc jsme obsloužili mobilními dílnami a další opravovali v pobočkách v Mladé Boleslavi a Kralupech nad Vltavou,“ uvedl ředitel.
|
Náš přirozený růst i přes epidemii pokračuje, říká ředitel opravny vagonů
Ryko ve všech třech provozech zaměstnává přes 360 lidí. Opravy železničních vagonů zajišťuje pro největší evropské i světové majitele nákladních vozů.
Ročně provede více než 5 800 oprav vozů a 17 tisíc oprav dvojkolí. Tržby společnosti za rok 2024 byly podle výroční zprávy 678 milionů korun. „Výsledek za loňský rok je podobný,“ uvedl Vošta.
V posledních pěti letech firmě vzrostl počet zaměstnanců, počty opravených vozů i obrat.
„Na našem růstu se podílely především segmenty s vyšší přidanou hodnotou, což byly mobilní opravy přímo v terénu, běžné opravy vozů a dvojkolí. Posílili jsme také digitalizaci celého procesu oprav, zrychlili servisní služby a postoupili v modernizaci a automatizaci našich technologií, čehož důkazem je nově otevřená opravárenská hala,“ uvedl.