V Krušnohoří se narodila rysí mláďata. Fotopast zachytila, jak zkoumají okolí

Bohdana Cabalková
  9:12
Po dlouhé době přišla v Krušných horách na svět mláďata rysa karpatského. Narodila se samici a samci, které do lokality vypustili saští odborníci v rámci projektu, jehož cílem je vytvořit v Krušnohoří populaci těchto ohrožených kočkovitých šelem, která by pomohla propojit stávající populace v Bavorském lese a pohoří Harz s původními populacemi v Karpatech.
Dva mladí rysi prozkoumávají své prostředí.

Dva mladí rysi prozkoumávají své prostředí. | foto: archiv Nature Conversation LfULG a Naturschutz LfULG

Rysice Alva s jedním ze svých dvou mláďat.
Samice Nova se narodila ve volné přírodě ve Švýcarsku. Teď poznává Krušné hory.
Vypouštění samce Juna do volné přírody Krušných hor
Vypouštění samce Chapa do volné přírody Krušných hor
Samici Alvu, vypuštěnou v roce 2024 u města Eibenstock, zachytily na začátku podzimu se dvěma mláďaty fotopasti. Skupinka se potuluje na západě Krušných hor. „Jedná se o první potvrzenou reprodukci rysa v Sasku za téměř 300 let,“ oznámil Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii.

Za otce mláďat je považován samec Chapo, který byl rovněž vypuštěn v loňském roce u Eibenstocku. „Začátkem dubna 2025 takzvaná bodová data o poloze přenášená vysílači GPS obojku odhalila, že oba rysi strávili společně tři dny na Alvině území,“ popsala mluvčí Státního úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii Karin Bernhardtová.

Do Krušných hor se vrátili další dva rysi, před vypuštěním absolvovali výcvik

Podle ní šlo o velmi pozdní termín. Pářicí období rysů totiž začíná v zimě a právě v dubnu končí. Vzhledem k nízkému věku rysa navíc nebylo možné zaručit úspěšné rozmnožování – samci dosahují pohlavní dospělosti ve třech letech, Chapovi však bylo na jaře teprve kolem dvou let. Nakonec se však zadařilo.

„Tato radostná událost je jasným znamením, že se zvířata cítí v západních Krušných horách jako doma a že Krušné hory jsou pro tento přísně chráněný druh vhodným prostředím,“ uvedla Bernhardtová.

Rysí samice jsou březí zhruba 10 týdnů, mláďata tedy pravděpodobně přišla na svět v červnu. Ještě několik měsíců budou se svojí matkou a učit se vše potřebné. Samci se na výchově koťat nepodílejí.

Malí rysi matku také postupně následují za kořistí a začínají sama lovit. „Poté mláďata matku opustí a hledají si vlastní teritorium. Pro stále nezkušené jedince je to náročné a nebezpečné období. Do druhého roku života přežije jen asi polovina mláďat rysa,“ přiblížila Bernhardtová.

O tom, jak se malým rysům daří, budou odborníky informovat kamery na sledování divoké zvěře. Než však mláďata fotopasti opět zachytí, může to trvat týdny. Rysí teritoria jsou totiž obrovská, plochy přesahují 100 kilometrů čtverečních.

Projekt ReLynx Saschen odstartoval v září 2022. V jeho průběhu by mělo být v Krušných horách vypuštěno na 20 rysů, kteří společně s dalšími populacemi v Německu i Evropě přispějí k zachování druhu. Šelmy jsou monitorovány pomocí GPS obojků. Koordinátorem projektu je společnost Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (Senckenbergská společnost pro přírodní výzkum), s monitoringem pak pomáhá Katedra lesnické zoologie Technické univerzity Drážďany.

Od začátku projektu bylo vypuštěno již sedm jedinců, jedno ze zvířat však uhynulo. Někteří rysi pocházejí z chovných programů, jiní byli odchyceni ve volné přírodě v zahraničí a převezeni do Krušných hor. Příští rok by měly být vypuštěny další dvě až tři šelmy.

