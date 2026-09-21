S komunikací ve vědě seznámí veřejnost univerzita a další školy v Ústeckém kraji

Noc vědy, při které odborníci seznamují se svou prací veřejnost, nabídne v Ústeckém kraji desítky ukázek, přednášek a workshopů. K celorepublikové akci se 25. září tradičně připojí ústecká univerzita. Aktivity pro veřejnost připravily i děčínské pobočky dvou fakult Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Na ústeckém gymnáziu se lidé mohou vydat do školního pivovaru a v Litvínově se zájemci dozví, proč po kávě člověk mluví rychleji, zatímco po alkoholu se mu plete jazyk. Zjistila ČTK z nabídky organizátorů na webu.
Tématem letošního ročníku Noci vědy je komunikace, která neznamená zdaleka jen rozhovor mezi lidmi. Informace si předávají živé organismy, buňky, stroje i počítače, a bez správného předávání informací se neobejde ani práce zdravotníků, řekla ČTK mluvčí ústecké univerzity Jana Kasaničová. Právě rozmanité podoby komunikace představí letošní Noc vědy na Univerzitě J. E. Purkyně (UJEP) prostřednictvím experimentů, komentovaných ukázek, workshopů, her a přednášek.
Jedním z výrazných bodů programu bude podle mluvčí experimentální show Oheň jako forma komunikace. Technologickou stránku přiblíží cesta od trojrozměrného modelu k hotovému výrobku, návštěvníci zjistí, jak spolu při 3D tisku komunikují počítač, tiskárna a její jednotlivé pohony. Návštěvníci, kteří mají rádi tajemství a experimentování, si budou moci vytvořit také zprávu, kterou není na první pohled vidět.
Noc vědy na UJEP začne ještě před otevřením hlavního večerního programu. Zejména pro školy bude od 09:00 do 16:00 v Centru biologických a environmentálních oborů v areálu Za Válcovnou program, při kterém žáci zjistí, jak spolu komunikují rostliny. Ústecké Gymnázium a střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala představí zájemcům školní pivovar a biochemické laboratoře.
V Děčíně mohou lidé na pobočkách fakulty dopravní a jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT zjistit, jak fungují elektroauta a co obnáší jejich provoz. Vyzkoušet si mohou, jak se vodík mění na elektrickou energii pomocí palivového článku. Odborníci ukážou, jak se zpracovává obraz pomocí umělé inteligence (AI), jak spolu komunikují tekutiny nebo co se děje v hlavě řidiče.
V Žatci na Lounsku budou různé akce v přírodovědném centru, městské knihovně či muzeu. Vědecký program včetně speciální stezky pro školy připravilo na Noc vědy místní vzdělávací centrum. V Litvínově nachystala různé aktivity Střední odborná škola na ochranu životního prostředí a klimatu - Schola Humanitas. Tady se lidé dozví, jak chemické látky ovlivňují komunikaci, jak lze vytvořit pomocí světla zprávu, jak si povídají organismy a další zajímavosti.
Noc vědy bude v pátek 25. září. Program začíná na jednotlivých stanovištích většinou od 17:00.