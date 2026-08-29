S léta diskutovanou druhou ledovou plochou v Ústí n. L. by mohl pomoci spolek

Se vznikem léta diskutované druhé ledové plochy v Ústí nad Labem pro zimní sporty vedle stadionu by mohl pomoci spolek North West Hunters. Projekt je nyní v přípravné fázi. Bude nutné prověřit možnosti umístění ledové arény, případnou výstavbu i spolupráci města se spolkem. Záměr spolku, který by měl přípravnou fázi financovat, projednají v pondělí zastupitelé. Novináře o tom informovala náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.).
Peníze na vybudování druhé ledové plochy se město snažilo získat už v minulosti, ale neuspělo. Zástupci spolku nyní představili vedení radnice studii, kterou hradili ze svých prostředků. Úředníci prověří možnosti územního plánu a obecně možnost ledovou plochu vybudovat. "Spolek po prověření všech možností na vlastní náklady zpracuje projekt až do fáze k vydání stavebního povolení," uvedla náměstkyně.
S ohledem na blížící se komunální volby, radní zatím vzali záměr spolku pouze na vědomí. O ničem nerozhodli ani město k ničemu nezavázali.
Předběžný návrh počítá s vybudováním ledové plochy o rozměrech 61 krát 26 metrů, jedné až dvou tréninkových ploch o velikosti 30 krát 18 metrů a jedné až dvou víceúčelových tělocvičen o rozměrech 18 krát 36 metrů. "Ty by mohly sloužit například pro tenis, florbal, basketbal, volejbal a další halové sporty," doplnil mluvčí magistrátu Marek Lukinič. Součástí areálu by měly být také wellness zóna, restaurace, ubytovací kapacita pro přibližně 80 dětí, zázemí s 12 šatnami a rozšíření parkovacích kapacit přibližně o 30 míst. Záměr počítá s možností pořádání domácích i mezinárodních turnajů a sportovních kempů.