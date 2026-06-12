S ostrahou českých věznic bude pomáhat nová laserová technologie

Autor: ČTK
  14:47aktualizováno  14:47
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| foto: ČTK

S ostrahou českých věznic bude nově pomáhat lidarová technologie založená na přesném dálkovém měření laserovými paprsky. Vězeňská služba (VS) ji nasadí zatím na Borech a Mírově. Pořizovací náklady činí 21,5 milionu korun, provoz bude stát dalších 9,8 milionu korun ročně. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) budou vynaložené peníze ve výsledku znamenat nižší náklady státu na bezpečnost. Šéf VS Tomáš Hůlka dnes novinářům v bělušické věznici řekl, že systém dává příslušníkům vědět o nedovoleném pohybu vězňů mnohem dříve než stávající metody, čímž značně zrychluje reakční dobu strážných.

"Nové technologie ve vězeňství nejsou vize nebo vzdušné zámky, ale věci, které jsou už připravené k použití," uvedl ministr Tejc. Novinky podle něj ušetří "živou sílu" a personální náklady, nebudou ale znamenat propouštění z řad VS. Příslušníci získají více prostoru pro práci s vězni. Hůlka podotkl, že v činnosti sboru budou vždy existovat oblasti, které technika a umělá inteligence nikdy nenahradí – komunikace s vězni, klasické prohlídky vězněných lidí nebo například práce psovodů.

Lidarová detekce prošla pilotním projektem právě ve věznici Bělušice. Upozorňuje operátory na narušení předem vytyčených zájmových zón a umožňuje sledování narušitelů, a to s přesností na centimetry. Umí vytyčit i předpoplachové zóny, takže bezpečnostní sbor může zareagovat ještě předtím, než se vězeň dostane do zóny zakázané - tedy například v okamžiku, kdy opustí ubytovnu. Hůlka zmínil, že díky tomu nebude nutné obsazovat všechny strážní věže.

Mezi další inovace ve věznicích patří kamery na uniformách ostrahy nebo bezdrátové zařízení, které umí rozpoznat tep živých organismů. Příslušníci využívají detektor tak, že ho přikládají k nákladovému prostoru vjíždějících a vyjíždějících aut. Kamery s AI softwarem zase dokážou rozpoznat, že do věznice vstupuje jako návštěva stejný člověk, který z ní následně vychází. Bezpečnostní sbor chce využívat i drony a zároveň zapojit i antidronovou ochranu, aby nebylo možné dopravit vzduchem do prostoru věznice zakázané předměty.

Novou technologii představují i detekční rámy s magnetostatickým systémem, které VS nakoupila loni. Vedle vnášených kovových předmětů rám rozpozná i magnety v mobilních telefonech. Odhalí tak i levný miniaturní přístroj L8star, který je nejčastěji nelegálně vnášeným mobilem do věznic.

Právě vnášené předměty představují pro VS nejrozsáhlejší bezpečnostní problém – branami věznic projde tam a zpátky kvůli venkovnímu zaměstnání zhruba 5000 vězňů denně. Kromě nich do věznic přijíždějí různí dodavatelé. Loni příslušníci objevili 632 mobilů, v 271 případech odhalili drogy. Letos je nalezených telefonů zatím 235, omamných látek 162. S vyhledáváním obojího pomáhají vedle techniky i speciálně vycvičení psi. Podle ministra Tejce využívají vězni mobily k tomu, aby si zajistili přístup k drogám nebo aby páchali trestnou činnost. Nárok na telefonování totiž mají všichni, tyto hovory se ale monitorují.

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