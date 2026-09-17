Taxi lze objednat na webu most.odpadove-taxi.cz. Ve zvoleném časovém rozmezí pak dorazí na smluvené místo pracovníci mosteckých technických služeb, které Odpadové taxi zajišťují, předměty naloží do svého vozu a odvezou je. Odpad je však potřeba připravit k silnici, jelikož pracovníci ho nebudou vynášet přímo z bytů.
Odvoz jednoho až tří kusů nábytku či spotřebičů vyjde na 200 korun. V případě čtyř až šesti kusů to bude 400 korun a při sedmi až deseti kusech je cena 600 korun. Platí se prostřednictvím QR kódu vygenerovaného při objednávce.
Více informací je k dispozici na již zmíněném webu či na facebookovém profilu Technických služeb města Mostu.