S vozidlem skončil senior v korytě řeky Chomutovky

V korytě řeky skončil se svým vozidlem senior z Chomutova, který nezvládl odbočovací manévr, když vjížděl z ulice Bezručova do ulice Kostelní.
Podle policistů nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dané situaci, v důsledku čehož vyjel vpravo mimo vozovku, přejel travnatou plochu i dřeviny a vjel do koryta Chomutovky.
„Vozidlo tam neskončilo celé, jeho zadní část se zachytila o betonový břeh. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, řidič však byl pro jistotu převezen do nemocnice k vyšetření,“ uvedla chomutovská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Policisté se seniorem provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní.
Škoda na vozidle byla předběžně odhadnuta na 50 tisíc korun, k tomu řidič za jeho prohřešek obdržel i pokutu.
„Snad si bude pamatovat, že spěchat při řízení auta se nemusí vyplatit,“ dodala Glogovská.